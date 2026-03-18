Senátoři proberou výdaje na obranu i napětí na Blízkém východě

Senátní jednání o rozpočtu má ve výboru pracovní název „silnice a železnice namísto těžké brigády?“. Dá se tak očekávat, že senátoři v čele s předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem budou kritizovat nedostatečné plánované navyšování investic do obrany současnou vládou Andreje Babiše (ANO). Česko se stejně jako další státy NATO zavázalo k navýšení výdajů na obranu až na pět procent HDP s tím, že 1,5 procenta mohou být pouze vedlejší nevojenské investice.
Česko chce letos jako obranné výdaje vykázat například 20 miliard ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle mluvčího Ministerstva dopravy Františka Jemelky poslouží na výstavbu dálnic a železnic, které by armáda mohla využít.
Premiér se v úterý sešel na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem právě kvůli návrhu rozpočtu na letošní rok. Hlava státu v minulosti uvedla, že pokud v návrhu rozpočtu nebudou vyšší výdaje na obranu, rozpočet nepodepíše. „Mezinárodní hrozby se zvětšují, zatímco naše výdaje stagnují,“ uvedl prezident po jednání. Kancelář Hradu nicméně oznámila, že rozpočet Pavel podepíše nejspíše v pátek.
Jednou z bezpečnostních hrozeb může být situace v Íránu, kterou senátoři také proberou. Útok Spojených států a Izraele, který začal na přelomu února a března, zatím pro Českou republiku podle vlády neznamenal zvýšení bezpečnostního rizika.