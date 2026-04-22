Odbory ČT se vyjádří k návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií

Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
Za velmi nepovedený označil návrh generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral. Ten míní, že nejlepší možný systém financování je ten současný.
K návrhu se již v minulém týdnu vyjádřili také odbory České televize. „Zveřejněný návrh převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet bez ústavních pojistek je de facto likvidací médií veřejné služby. Pro takto zásadní změnu neexistuje racionální důvod a nelze ji vnímat jinak než jako pokus Českou televizi a Český rozhlas oslabit a politicky ovládnout,“ uvedli v prohlášení.
„Odboráři i další pracovníci České televize a Českého rozhlasu jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média nepodléhající politické moci bránit, a to všemi zákonnými prostředky. Vyzýváme poslance, senátory, uměleckou obec, kolegy novináře a občany České republiky k obraně veřejné služby. Český rozhlas a Česká televize jsou tu pro občany nejen v těžkých a složitých časech, ale jsou především silnou oporou demokratického systému,“ doplnili odboráři.
Klempíř řekl, že úspory jsou standardním úkolem manažerů a že nechuť médií šetřit může veřejnost vnímat jako jejich odtržení od společnosti, která se v posledních letech musela rovněž uskromnit.