Odbory ČT se vyjádří k návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií

Josef Dyntr
Přímý přenos   11:32
Odboráři České televize vyzývají k obraně veřejné služby, nezávislost veřejnoprávních médií chtějí bránit všemi zákonnými prostředky. Návrh na změnu financování veřejnoprávních médií, který předložil ministr kultury Oto Klempíř považují za likvidační. K návrhu se zástupci odborářů vyjádří v brífinku od 11:55, který můžete sledovat živě na iDNES.cz. Odbory Českého rozhlasu ve středu ráno vyhlásily stávkovou pohotovost.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek Chudárek. (25. června 2025)
Generální ředitel České televize dorazil za ministrem kultury Otou Klempířem na ministerstvo. Jednat mají o změnách způsobu financování České televize. (10. dubna 2026)
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury Otou Klempířem.
Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral
28 fotografií

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

V brněnské ČT vznikl stávkový výbor. Odbory se bojí o budoucnost regionálních studií

Za velmi nepovedený označil návrh generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral. Ten míní, že nejlepší možný systém financování je ten současný.

K návrhu se již v minulém týdnu vyjádřili také odbory České televize. „Zveřejněný návrh převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet bez ústavních pojistek je de facto likvidací médií veřejné služby. Pro takto zásadní změnu neexistuje racionální důvod a nelze ji vnímat jinak než jako pokus Českou televizi a Český rozhlas oslabit a politicky ovládnout,“ uvedli v prohlášení.

„Likvidační návrh.“ Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

„Odboráři i další pracovníci České televize a Českého rozhlasu jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média nepodléhající politické moci bránit, a to všemi zákonnými prostředky. Vyzýváme poslance, senátory, uměleckou obec, kolegy novináře a občany České republiky k obraně veřejné služby. Český rozhlas a Česká televize jsou tu pro občany nejen v těžkých a složitých časech, ale jsou především silnou oporou demokratického systému,“ doplnili odboráři.

Odbory ČT tepou Klempíře. Hrozí masivní propouštění, zruší se spousta pořadů, tvrdí

Klempíř řekl, že úspory jsou standardním úkolem manažerů a že nechuť médií šetřit může veřejnost vnímat jako jejich odtržení od společnosti, která se v posledních letech musela rovněž uskromnit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.