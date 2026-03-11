Počasí bylo jako v dubnu. V Česku ve středu opět padaly teplotní rekordy

Autor:
  21:33
Česko ve středu zažilo teploty, které podle meteorologů připomínaly spíše druhou polovinu dubna. Nejvíce naměřili v Karviné, kde bylo odpoledne přes 19 stupňů Celsia. Rekordy pro 11. březen padly na 36 ze 172 stanic fungujících alespoň 30 let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Dnes (ve středu) se teplotní maxima v nižších a středních polohách dostala většinou na 13 až 17 stupňů Celsia, ale nejteplejší místa měla i přes 18 stupňů, v Karviné bylo dokonce přes 19 stupňů,“ uvedli na svém facebookovém profilu meteorologové.

Vedle Karviné mají nové maximum například také Ropice na Frýdecko-Místecku, kde bylo 18,4 stupně Celsia. V Čáslavi má nový rekord hodnotu 18,3 stupně, v Javorníku na Jesenicku 18,1 stupně a ve středočeských Poděbradech rovných 18 stupňů.

Meteorologové upozornili, že rekordy ve středu padly i na stanicích s velmi dlouhou historií měření. Jedním z příkladů jsou právě Poděbrady, tamní stanice funguje 99 let. Jen o rok mladší je stanice ve Valašském Meziříčí, kde dnes bylo 17,7 stupně. Rekord padl i v Havlíčkově Brodě, kde teplotu měří už 114 let. Nové maximum tam má hodnotu 16,5 stupně Celsia.

První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

Čtvrtek již ale nejspíše nová maxima nepřinese. Podle předpovědi ČHMÚ by měly být nejvyšší teploty devět až třináct stupňů Celsia, na většině území Moravy a Slezska pak dvanáct až šestnáct stupňů. Bude oblačno až zataženo, místy zaprší, výjimečně se může objevit bouřka.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

11. března 2026  21:33

Rozlitá kyselina na autobusové zastávce v Braníku. Hasiči ji neutralizovali

Kanystr, ve kterém se nebezpečná látka nacházela. (11. února 2026)

Na pražské autobusové zastávce Pobřežní cesta v ulici Modřanská neznámý pachatel zanechal ve středu večer kanystr s kyselinou. Na místě zasahovali hasiči, kteří ji neutralizovali.

11. března 2026  21:13

V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

V Íránu už „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Ve středu to prohlásil americký prezident Donald Trump. Stane se tak ale podle...

11. března 2026  16:21,  aktualizováno  20:40

Lékaři našli v těle ukrajinského vojáka granát, museli evakuovat márnici

Forenzní technici odebírají vzorky DNA a otisky prstů během ohledání těl...

Forenzní specialisté našli při pitvě v těle ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Ve středu to uvedl ředitel úřadu soudního lékařství v Černivci na jihozápadní Ukrajině. Tělo vojáka se na Ukrajinu...

11. března 2026  20:35

Řidič na Příbramsku nezvládl zatáčku, prorazil plot a skončil ve stromě

Havarované auto u obce Hluboš. (11. března 2026)

U obce Hluboš na Příbramsku došlo ve středu krátce po půl šesté hodině večerní k nehodě. Řidič osobního vozidla nezvládl zatáčku a dostal se do protisměru. Vjel na pozemek poblíž stojícího domu a s...

11. března 2026  20:20

Policisté na Příbramsku našli u potoka tělo. Smrt nebyla násilná

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté ve středu odpoledne tělo bez známek života. Po jeho ohledání zasahující nenašli známky cizího zavinění. Příčinu úmrtí určí soudní pitva.

11. března 2026  20:14

Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni

Daniel Žižka

Na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest je ke zhlédnutí videoklip Crossroads, kterou bude zpěvák Daniel Žižka reprezentovat Česko na letošním ročníku soutěže Eurovize.

P1N-ĎOUR startuje. Ukrajinci nám ukázali zbraň, po které baží Dubaj i Pentagon

Reportáž z dílny o loveckých dronech, které nad Donbasem sestřelují ruské...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Ukrajina za čtyři roky války získala know-how, o které má dnes žhavý zájem Severoatlantická aliance i státy Perského zálivu. Dokáže efektivně a hlavně levně sestřelovat kamikaze drony. Reportéři...

Koalice prosadila rozpočet a schodek 310 miliard. Poslanci překvapili Schillerovou

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (ANO),...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše, schválili poslanci. Při přesunech peněz uvnitř rozpočtu přidali nejvíce peněz na podporu sportu – 800...

11. března 2026,  aktualizováno  19:35

Schválení rozpočtu rozváže vládě ruce, poroste tempo zadlužení, míní analytici

ilustrační snímek

Schválení státního rozpočtu ukončí letošní rozpočtové provizorium a uvolní ruce vládě ke zvýšení výdajů a k naplnění vlastních priorit. Shodli se na tom oslovení analytici. Zároveň ale upozornili, že...

11. března 2026  19:20

Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024)

Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini...

11. března 2026  19:15

Mezi nové dolarové miliardáře se dostali Beyoncé či Federer. Podívejte se, kdo ještě

Vystoupení zpěvačky Beyoncé v poločase utkání NFL mezi Houstonem a Baltimore.

Americká zpěvačka Beyoncé se poprvé objevila v žebříčku dolarových miliardářů časopisu Forbes. Interpretka, vlastním jménem Beyoncé Knowlesová-Carterová a někdejší členka skupiny Destiny’s Child,...

11. března 2026  19:05

