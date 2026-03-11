„Dnes (ve středu) se teplotní maxima v nižších a středních polohách dostala většinou na 13 až 17 stupňů Celsia, ale nejteplejší místa měla i přes 18 stupňů, v Karviné bylo dokonce přes 19 stupňů,“ uvedli na svém facebookovém profilu meteorologové.
Vedle Karviné mají nové maximum například také Ropice na Frýdecko-Místecku, kde bylo 18,4 stupně Celsia. V Čáslavi má nový rekord hodnotu 18,3 stupně, v Javorníku na Jesenicku 18,1 stupně a ve středočeských Poděbradech rovných 18 stupňů.
Meteorologové upozornili, že rekordy ve středu padly i na stanicích s velmi dlouhou historií měření. Jedním z příkladů jsou právě Poděbrady, tamní stanice funguje 99 let. Jen o rok mladší je stanice ve Valašském Meziříčí, kde dnes bylo 17,7 stupně. Rekord padl i v Havlíčkově Brodě, kde teplotu měří už 114 let. Nové maximum tam má hodnotu 16,5 stupně Celsia.
Čtvrtek již ale nejspíše nová maxima nepřinese. Podle předpovědi ČHMÚ by měly být nejvyšší teploty devět až třináct stupňů Celsia, na většině území Moravy a Slezska pak dvanáct až šestnáct stupňů. Bude oblačno až zataženo, místy zaprší, výjimečně se může objevit bouřka.