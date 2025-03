Ačkoli se jedná především o astrologický jev, od pradávna je úplněk opředený řadou mýtů a pověr. Kouzelná moc byla té noci silnější a velký vliv měl úplněk také na chování, citlivost a vnímavost lidí i zvířat. Řada z těchto jevů má už dnes vědecké vysvětlení. Například poruchy spánku lze přičítat tomu, že se zkracuje fáze hlubokého spánku a dle některých studií také klesá hladina „spánkového hormonu“ melatoninu. Pokud se úplněk propojí se zatměním měsíce, jeho účinky to ještě posiluje.

Kdy přesně bude úplněk v březnu 2025?

Úplněk nastává v pátek 14. března v 7:54 hod a bude možné jej sledovat celou noc z pátku na sobotu 15. března. Nejlépe viditelný je pak ve chvíli, když je měsíc nejvýše nad obzorem. Tedy mezi půlnocí a druhou hodinou ranní, samozřejmě při nízké oblačnosti.

Částečné zatmění Měsíce začíná v 6:09 SEČ a jeho počátek tak bude pozorovatelný zejména ze západních Čech, kde zapadá až 20 minut po začátku zatmění.

Co se děje, když je úplněk?

Za úplněk obvykle označujeme fázi, kdy je Měsíc na opačné straně Země než Slunce a celá jedna polokoule Měsíce je osvětlena. Obvykle probíhá několik dní, za úplněk však označujeme jen jednu noc, kdy je osvětlená část Měsíce největší.

Skutečný úplněk pak trvá jenom krátkou chvíli. Celý Vesmír je totiž v neustálém pohybu a pouze na pár sekund dochází k tomu, že jsou Slunce, Země a Měsíc zarovnány přesně za sebou.

Úplněk ve znamení Panny

Přestože je úplněk každý měsíc, nikdy není úplně stejný. Pokaždé mu vládne jiné znamení, které skrze Měsíc přenáší do našeho života svou jedinečnou energii.

Jak lidé vnímají úplněk? Své zkušenosti s vlivem úplňku na spánek, náladu a zdraví probírají lidé také zde

Panny bývají zodpovědné, pracovité, systematické a úplněk pod vlivem těchto vlastností nás motivuje udělat si ve věcech systém a pořádek. Přitom úklid se nemusí týkat jenom bytu a detoxikace organismu. Je to ideální příležitost pro duchovní očistu.

Měli bychom si ujasnit svá přání i cíle, dokončit a uzavřít vše, co jsme nestihli, co nás trápí či pronásleduje. Panny jsou také upřímné a mají rády ve věcech jasno. Může se vám tedy snadno stát, že budete v těchto dnech ke druhým více kritičtí a při „úklidu“ života a vztahů důslední. Ale nepřehánějte to, abyste svůj život druhý den ještě poznali.

Úplněk bude provázet zatmění Měsíce

Úplněk v březnu 2025 je významný také tím, že ho provází částečné zatmění Měsíce. Na svých webových stránkách o tom informoval Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

„Nejkrásnější úplnou fázi zatmění, která potrvá 1 hodinu a 5 minut, bude možné v rámci Evropy pozorovat až ve Španělsku a Portugalsku, Velké Británie, Irsku nebo na Islandu,“ doplňují odborníci z Fyzikálního ústavu v Opavě. „V celém průběhu bude nad obzorem jev pozorovatelný z Kanady, USA střední Ameriky a v západní polovině jižní Ameriky; ideální podmínky budou v poušti Atacama v Chile.“

Kdy bude zatmění nejviditelnější?

Zatmění bude probíhat zhruba od páté hodiny ranní a v 5:50 bude vrcholit tzv. polostínová fáze, kdy Měsíc projde částí stínu Země. V 6:09 přejde do částečného zatmění, které bude viditelné cca do 6:20, pak se již zcela rozední.

Částečné zatmění je možné sledovat z jakéhokoli místa ČR

Vždy ale záleží na dobré viditelnosti. Pokud bude jasná obloha, můžete si zatmění vychutnat i pouhým okem bez jakéhokoli speciálního vybavení. Ještě lépe bude vidět v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, například v Krkonoších nebo na Šumavě, a v místech, která jsou méně osídlena a osvětlena.

Proč se mu říká Krvavý měsíc?

I když během úplného zatmění vstupuje Měsíc zcela do stínu Země, neznamená to, že se ponoří do naprosté tmy. Naopak získává barvu krve, která ještě posiluje magický efekt úplného zatmění. Ačkoli to může působit na první pohled trochu děsivě, má tento jev zcela vědecké vysvětlení. Měsíc totiž během zatmění zahalí sluneční světlo prostupující zemskou atmosférou. Během toho se oslabuje modré a zelené světlo a naopak vyniká červená a oranžová barva, která dává měsíci krvavě rudý nádech.

Jak souvisí březnový úplněk s jarní rovnodenností?

Úplněk v březnu přichází těsně před začátkem astronomického jara 20. – 21. března, kdy je konečně den přibližně stejně dlouhý jako noc, a jarní rovnodennost se pokládá za začátek opravdového jara. Téma úklidu, které do března vnáší znamení Panny, tedy rozhodně není náhodné. Souvisí s jarem a novými začátky, před nimiž je vždy třeba pořádně vysmýčit. V přírodě se zkrátka nic neděje bezdůvodně.

Březnovému úplňku se též říká Vraní úplněk, což odkazuje na krákání vran ohlašující konec zimy. V některých kulturách se také setkáváme s názvem Červí měsíc podle hmyzích larev, které začínají po zimě obývat rozmrzlou půdu.