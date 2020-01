Zatím se nic nemění, ale nevíme, na čem jsme, říkají Britové v Česku

„Jedině skotská nezávislost, protože nás Angličané vypekli,“ shrnul svůj názor na brexit skotský důchodce Neil, který kontinentální Evropě žije již od roku 2006.

Vyhlášení referenda byla podle něj největší chyba, kterou mohla Británie udělat. „Ale myslím si, že Evropská unie měla Spojené království už dávno vykopnout,“ krčí rameny Neil.

„Vždyť nedodržovala žádná pravidla, chtěla speciální jednání v tomhle, úlevy v tamtom,“ říká a poukazuje třeba na takzvaný britský rabat, díky kterému země platila do společného rozpočtu menší podíl, než měla.

Ačkoliv po přechodné období, tedy do konce tohoto roku, se pro něj nic nezmění, brexit s sebou přinesl nejistotu ohledně budoucnosti. „Nikdy mě nenapadlo, že bychom mohli Evropskou unii opustit. Nikdy jsem se nikde oficiálně nenahlásil, vždy jsem spoléhal na svobodu pohybu a práce,“ přiznává. To mu nyní ztěžuje život. O trvalý pobyt si totiž bude moct zažádat až po pěti letech přechodného pobytu v České republice. „Až do roku 2016 jsem si říkal, co by se mohlo stát?“ dodává. K britské vládě už tak necítí nic než hořkost.

Na brexitu měla podle něj lví podíl britská média. „Roky vykreslovala Evropskou unii v negativním světle. Ale my už nejsme světová velmoc“ dodal.

A není jediný. Roli médií zdůrazňují i ostatní. Kromě negativního obrazu EU podle Britů selhala i v informování občanů o výsledné dohodě. „Všichni o ní mluví. Ale Britové vůbec neví, co se vlastně dohodlo. Nás nikdo neinformuje. V médiích to jsou samé prázdné řeči, politici si ve zprávách jen honí saka a lžou. A my, občané, nemáme žádný hlas. Politici se rozhodují sami, místo toho, aby naslouchali našim přáním,“ míní Matt, který v Česku žije jen asi půl roku.



„Používají nás jako rukojmí“

Hořkost cítí i k britské vládě. „Nikdo nemluví o Britech žijících v Evropě a Evropanech žijících ve Velké Británii. Nejdřív vyřešíme obchodní podmínky, potom ten zbytek, to je jejich strategie. Používají nás jako rukojmí,“ říká zase Dhiraj na adresu britských politiků, ale i Evropské unie.

Sebe a další Brity žijící v kontinentální Evropě vnímá jako jediné poražené, ostatní brexit tak nezasáhne. „Kdyby nedošlo k brexitu, možná bych se jednou vrátil (do Spojeného království, pozn. red.). Ale takhle si to už představit nedokážu,“ povzdechl si Dhiraj. Rád by získal evropské občanství. Na tom, ve které zemi, mu už nesejde.

„Češi ve Velké Británii se bojí méně než my. Ale mí čeští kamarádi pro mě byli oporou, celý brexit jim přišel jako jeden velký politický vtip. Nekoukali na to ve stylu ‚vy už s námi nechcete kamarádit,‘“ dodal Matt.

S tím souhlasí i Andrew, který na jedné z pražských škol učí angličtinu. „Mí žáci si z toho spíš dělali legraci. Ale časem to začalo být protivné. Přijdu do hospody. ‚Odkud jsi? Z Británie? Brexit!‘ Bylo to tak všude,“ řekl. Ačkoliv s výsledkem spokojený není, je rád, že se téma konečně alespoň nějak uzavře.

Prozatím platí takzvané přechodné období, po dobu dalších jedenácti měsíců se tak pro Brity v Česku nic moc nemění. „Teď je situace dobrá. Špatné to bylo, když hrozil brexit bez dohody. Teď už je naše práce spíš jen říkat lidem ‚jste v pohodě‘,“ uvedl britský velvyslanec v Česku Nick Archer.