Turečkova přednáška o Izraeli a Palestině vzbudila nenávist. Nazvali ho neonacistou

Josef Dyntr
  15:37
Přednáška odborníka na Blízký východ a analytika Břetislava Turečka o izraelsko-palestinském konfliktu na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyvolala nenávistné reakce na sociálních sítích. V diskusích označovali uživatelé Turečka za „neonacistu“ a padaly i výroky jako: „Nemůžu tam jít, beze zbraně by to totiž nešlo“. Do kritiky se zapojil také pedagog zmíněné univerzity. „Na vulgární urážky jsem zvyklý,“ reagoval samotný Tureček.
Odborník na Blízký východ Břetislav Tureček (16. března 2023)

Odborník na Blízký východ Břetislav Tureček (16. března 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nenávistný příspěvek namířený proti Břetislavu Turečkovi na Facebooku.
Debata s názvem Izraelsko-palestinský konflikt: Kořeny a vyhlídky vedená Břetislavem Turečkem, který se blízkovýchodním tématům věnuje řadu let a na Blízkém východě také žil a dělal zde zpravodaje, vyvolala emoce již před samotným konáním akce 22. října. Vůči jejímu pořádání se vymezil jeden z pedagogů univerzity, historik Ivo Cerman. Pod jeho příspěvkem se objevilo několik nenávistných reakcí, které nijak nemírnil, ani se nesnažil o moderování debaty.

USA poslaly OSN návrh na zřízení mezinárodních sil v Gaze

V komentářích se objevily také výzvy k násilí. „Nemůžu tam jít, protože beze zbraně by to nešlo. A kvůli pár křivým lidem se nenechám zavřít,“ napsal jeden z uživatelů. Cerman se k nenávistným komentářům vyjádřil až v úterý na svém účtu na Facebooku, kde odmítl, že by někdo novináři vyhrožoval. Nenávistný komentář je však stále veřejně dostupný u původního příspěvku. Na dotazy redakce Ivo Cerman prozatím nereagoval.

Po konání debaty se k ní vyjádřil také člen ODS, Tomáš Homola. „Včerejší přednášku neonacisty Břetislava Turečka na FF JU jsem vynechal z důvodu poškození baseballové pálky,“ uvedl. Homola na dotazy redakce nereagoval. Portálu HlídacíPes.org, který s informací přišel, se k nastalému dění vyjádřila Pavla Šádková, šéfka místního sdružení ODS České Budějovice IV., kde Homola působí. Svého kolegu Homolu označila za „hodně proizraelského“ a naznačila, že se s jeho názory neztotožňuje.

Nenávistný příspěvek namířený proti Břetislavu Turečkovi na Facebooku.

„Tomáš Homola se vyjadřuje velmi agresivně, na sociální síti si dokonce říká „Irgun“ – podle židovské teroristické organizace. Myslím, že kdyby si někdo říkal Pepa „Hamás“ Novák a hrozil někomu postřílením před vraty, už dávno by se jím zabývala policie,“ reagoval pro iDNES.cz na příspěvek Tureček.

S pedagogem řešil jeho příspěvky i děkan

Historik Cerman se pak ve svých publikacích zabývá především vztahem osvícenství a české šlechty. Delší dobu se však angažuje v iniciativách mířících proti šíření antisemitismu a je kritikem projevů nenávisti vůči Židům na univerzitách. Kvůli nenávistným příspěvkům na jeho facebookovém profilu se s ním na začátku listopadu sešel děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Ondřej Pešek.

„Výroky z diskuse považuji za nepřijatelné a potenciálně nebezpečné. Společně s ředitelem Historického ústavu naší fakulty jsme ho vyzvali, aby se na soukromých vystoupeních v kyberprostoru zdržel příspěvků „ad personam“ (příspěvky cílené na zesměšnění či zdiskreditování protivníka – pozn. red.) a aby případné podobné příspěvky mazal či se od nich distancoval,“ uvedl pro redakci iDNES.cz děkan Pešek.

Pavel zachraňuje pověst Česka, ostatní politici Izrael hájí frázemi, říká Tureček

Děkan zároveň poznamenal, že nehodlá jakkoliv omezovat Cermanovo právo se svobodně vyjádřit, apeloval však na dodržení zásad slušnosti a kultivovanosti. Pešek uvedl, že podporuje, aby se i v budoucnu na univerzitě přednášky na toto téma uskutečňovaly.

Tureček se vůči příspěvkům ohradil

„Na vulgární urážky jsem zvyklý, holt na veřejnosti předkládám argumenty obou stran blízkovýchodního konfliktu, tak se logicky nemohu zavděčit fanatickým podporovatelům Izraele či Palestiny,“ uvedl pro iDNES.cz Tureček, který se podle svých slov na sociálních sítích k těmto otázkám vůbec nevyjadřuje, což neučinil ani v případě příspěvku historika Cermana.

Tureček: Česko morálně selhalo ve věci Gazy, Lipavský mlčí k masakru civilistů

„Až když mě v sobotu docent Cerman sám aktivně oslovil s velmi překrouceným popisem mé přednášky, odpověděl jsem mu a ohradil jsem se zároveň – a to i vedení jeho filozofické fakulty – vůči nenávistným a násilnickým komentářům, které stále má na svém Facebooku,“ upřesnil novinář.

„Osobně mě zaráží, že lidé, kteří za výraz nenávisti a antisemitismu označují třeba vyvěšování palestinských vlajek nebo kritiku zločinů izraelské armády, najednou tolerují nebo dokonce podporují vulgární osobní útoky a řeči o mlácení železnou tyčí po hlavě lidí, s nimiž nesouhlasí. A to dokonce i v akademickém prostředí,“ zakončil Tureček.

