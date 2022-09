Nový úřad pro kyberhrozby a terorismus povede Brejcha, přihlásil se jako jediný

Potvrdila mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Podle ní by měl být nový šéf ustaven do funkce k 15. říjnu. „V řízení před odbornou výběrovou komisí uspěl a byl doporučen jako vhodný kandidát,“ uvedla.

Na protidrogovou centrálu nastoupil současný náměstek v roce 1998 a podle svého nadřízeného, ředitele centrály Jakuba Frydrycha, se soustřeďoval například na potírání dovozu pervitinu, kokainu a heroinu z jihovýchodní Asie či Blízkého východu.

Vedl také několik mezinárodních projektů, v jejichž rámci se nastavovala protidrogová politika například v Rumunsku nebo Srbsku. Mezi lety 2014 a 2016 působil v Afghánistánu a podílel se na vzdělávání místních kriminalistů.

Úřady by měly být funkční od příštího roku

To, že se z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se vyčlení nový útvar pro boj s terorismem, kyberkriminalitou a extremismem, oznámil letos v červnu policejní prezident Martin Vondrášek. Úřad vznikne ze dvou starých sekcí, zbývající tři zůstanou pod NCOZ. Vondrášek uvedl, že plně funkční by nové úřady měly být od začátku příštího roku.

Útvar by měl posílit schopnost Policie České republiky efektivně reagovat na aktuální hrozby v oblasti terorismu, extrémismu a kyberkriminality, uvádí tisková zpráva Policie ČR. NCOZ by se tak mělo vrátit zejména k vyšetřování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

„Zbylé tři sekce, ať už jde o zločinecké struktury, finanční policii nebo závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci, mají tolik společného, že si vůbec nedokážu představit, že by se cokoli dalšího do budoucna vyčleňovalo,“ řekl Vondrášek.

Ministr vnitra Vít Rakušan s rozhodnutím policie o nutnosti reformy i s její podobou souhlasil. Po jejím zveřejnění uvedl, že změna má jeho podporu, chystanou strukturu považuje za přehlednější a akceschopnější.

Rakušan loni v prosinci po uvedení do úřadu řekl, že policejní reforma je nutná. Vyčlenění samostatných útvarů NCOZ tak, aby její struktura byla přehlednější, podle jeho tehdejšího vyjádření dává v obecné rovině smysl. Reformu ministr zmiňoval i poté, co Vondrášek letos v únoru nastoupil do funkce.

„Na druhou stranu bych chtěl upozornit na jeden zásadní rozdíl, a ten rozdíl spočívá v tom, že toto nebylo politické zadání, toto není dílo ministra vnitra, ten si žádnou reformu nevymyslel. Bylo to dílo pracovní skupiny Reforma, která mimochodem překročila dvě volební období a plynule, kontinuálně pokračovala dál,“ uvedl Rakušan.

Připravujeme podrobnosti.