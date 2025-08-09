Formálně začíná o něco dál než na Zbraslavi, to by ale turista přišel o nádherné výhledy na Vltavu, které se mu nabídnou, když nejede na Jíloviště autem po dálnici, ale dojde tam po svých či dojede na kole.
Z Jíloviště měří Hřebenovka oficiálně 120 kilometrů a na začátku kopíruje červenou značku. Prvním romantickým místem, jež nabídne, jsou Černolické skály a nad nimi rozhledna Korunka, která doslova korunuje vrchol kopce Červená hlína.
Kaple i pivo
Červená pokračuje lesem kolem další vyhlídky, Hvíždince, k poutnímu areálu Skalka s kaplí sv. Maří Magdaleny. Totalitou a těžbou zdevastovaný areál je opět atraktivním cílem pro turisty. Skalka je jedním z míst, kde se odehrávaly prvorepublikové příběhy školáka Káji Maříka, sto let starého knižního bestselleru. Po šestnácti kilometrech je to také šance pro unavené k návratu do Prahy.
Hřebenovka dál pokračuje ke Kytínu. Pokud by někdo chtěl ochutnat místní pivo, musí z trasy odbočit po žluté značce k pivovaru a udělat si zacházku. Naopak kvůli legendární trampské Čunčí hubě neboli restauraci U Dernerů není třeba odbočovat, je přímo na trase.
Stezka, kterou pro sebe „utajili“ trampové. Podél Javornice na pivo do Chříče
Cesta pokračuje přímo do hloubky brdských lesů. Jedna z jejích nejhezčích částí je mezi rozcestím u Třebízského dubu a Stožcem. Stezka sestupuje pod hřeben, jenž patřil bývalé vojenské základně nazývané Klondajk. Pojmenovali ji vojáci, kterým tu uprostřed lesů prý byla věčně zima. Kdysi tu sídlila raketová vojska, která měla střežit Prahu, dnes jsou zdejší místa vyhledávána filmaři, ale je tu i fotovoltaická elektrárna nebo vědecký ústav.
Na Stožec je to z Prahy 26 kilometrů. I odtud se dá seběhnout do „civilizace" na vlak nebo autobus. A kdo hledá, najde při cestě třeba legendární trampský kemp Zlaté dno.
Bukové lesy a hradiště
Ze Stožce sestupuje stezka z Brdského hřebene znovu, tentokrát se ale vyplatí na neznačené pěšině vedoucí po hřebeni po okraji Přírodní rezervace Hradec zůstat. Za odměnu bude procházka původní brdskou bučinou, setkání s trampským tábořištěm i výhled od kříže na vrcholu hory Hradec, kde stávalo pravěké hradiště.
Na červenou se dá napojit pod kopcem a vystoupat na Studený vrch, na kterém stojí nejkrásnější brdská rozhledna. Z kamenné věže, určené původně pro zeměpisné měření, je vidět Šumava, Krušné hory, ale i nedaleký Karlštejn.
Zvedli se od počítačů a vyrazili na hrad. Fanoušci Kingdom Come vyprodali Trosky
Další zajímavou lokalitou je Čtyřmezí, místo, kde se potkávají katastry čtyř obcí – Dobříš, Hostomice, Buková a Rosovice. Od roku 2014 je označeno kovovým kruhem zapuštěným v zemi, na němž jsou vyznačené výseče směrů k příslušným obcím.
Nedaleká rezervace Kuchyňka zase nabídne netradiční pohled do hloubi lesa – z jedné strany hřebene, po kterém vede stezka, je tradiční smrkový les, z druhé strany les bezzásahový listnatý, tvořený buky a duby.
Brdský Krakonoš
Z nedalekého rozcestí Komorsko se dá opět sejít z kopců k vlaku nebo pokračovat po stezce až na magický vrch Plešivec, opředený řadou pověstí. Na vrcholu je hradiště, ale i řada další připomínek, že Brdy jsou krajem trampů.
Skrytý poklad. Neznámá Brtnice je neobjevený Český Krumlov Vysočiny
Na skalce nad Fabiánovou zahrádkou jsou kovové destičky připomínající kamarády z jedné ze zdejších trampských osad a je mezi nimi i jméno moderátora Vladimíra Čecha. Vyhlídka zvaná Fabiánova zahrada nabízí pěkný rozhled do údolí řeky Litávky a na vrcholky středních Brd. Název má podle patrona Brd Fabiána, což je jakýsi brdský Krakonoš.
Pod vrcholem Plešivce je další vyhlídka, kterou nejde minout, Čertova kazatelna, s výhledem na druhou polovinu Brd s bývalým vojenským prostorem a pokračováním Brdské hřebenovky.