Hřebeny plné výhledů. Kousek za Prahou se vine magická stezka

Robert Oppelt
Seriál   11:05
Vždycky jsem záviděl Liberečákům, že mohou sednout na tramvaj a dojet až pod Ještěd nebo na úpatí Jizerských hor. Ale i Praha má takové místo. Na Zbraslavi na konečné městského autobusu začíná trasa, která vede napříč Brdy. Krásným pohořím uprostřed Čech se vine od začátku až do konce Brdská hřebenovka. Tip na výlet přináší další díl letního seriálu iDNES.cz.
Kaple svaté Maří Magdaleny v poutním areálu Skalka.

Kaple svaté Maří Magdaleny v poutním areálu Skalka. | foto: ČTK

Kaple svaté Maří Magdaleny v poutním areálu Skalka.
Kaple svaté Maří Magdaleny v poutním areálu Skalka.
Poutní areál Skalka.
Kaple svaté Maří Magdaleny v poutním areálu Skalka.
11 fotografií

Formálně začíná o něco dál než na Zbraslavi, to by ale turista přišel o nádherné výhledy na Vltavu, které se mu nabídnou, když nejede na Jíloviště autem po dálnici, ale dojde tam po svých či dojede na kole.

Z Jíloviště měří Hřebenovka oficiálně 120 kilometrů a na začátku kopíruje červenou značku. Prvním romantickým místem, jež nabídne, jsou Černolické skály a nad nimi rozhledna Korunka, která doslova korunuje vrchol kopce Červená hlína.

Kaple i pivo

Červená pokračuje lesem kolem další vyhlídky, Hvíždince, k poutnímu areálu Skalka s kaplí sv. Maří Magdaleny. Totalitou a těžbou zdevastovaný areál je opět atraktivním cílem pro turisty. Skalka je jedním z míst, kde se odehrávaly prvorepublikové příběhy školáka Káji Maříka, sto let starého knižního bestselleru. Po šestnácti kilometrech je to také šance pro unavené k návratu do Prahy.

Hřebenovka dál pokračuje ke Kytínu. Pokud by někdo chtěl ochutnat místní pivo, musí z trasy odbočit po žluté značce k pivovaru a udělat si zacházku. Naopak kvůli legendární trampské Čunčí hubě neboli restauraci U Dernerů není třeba odbočovat, je přímo na trase.

Stezka, kterou pro sebe „utajili“ trampové. Podél Javornice na pivo do Chříče

Cesta pokračuje přímo do hloubky brdských lesů. Jedna z jejích nejhezčích částí je mezi rozcestím u Třebízského dubu a Stožcem. Stezka sestupuje pod hřeben, jenž patřil bývalé vojenské základně nazývané Klondajk. Pojmenovali ji vojáci, kterým tu uprostřed lesů prý byla věčně zima. Kdysi tu sídlila raketová vojska, která měla střežit Prahu, dnes jsou zdejší místa vyhledávána filmaři, ale je tu i fotovoltaická elektrárna nebo vědecký ústav.

Na Stožec je to z Prahy 26 kilometrů. I odtud se dá seběhnout do „civilizace" na vlak nebo autobus. A kdo hledá, najde při cestě třeba legendární trampský kemp Zlaté dno.

Bukové lesy a hradiště

Ze Stožce sestupuje stezka z Brdského hřebene znovu, tentokrát se ale vyplatí na neznačené pěšině vedoucí po hřebeni po okraji Přírodní rezervace Hradec zůstat. Za odměnu bude procházka původní brdskou bučinou, setkání s trampským tábořištěm i výhled od kříže na vrcholu hory Hradec, kde stávalo pravěké hradiště.

Na červenou se dá napojit pod kopcem a vystoupat na Studený vrch, na kterém stojí nejkrásnější brdská rozhledna. Z kamenné věže, určené původně pro zeměpisné měření, je vidět Šumava, Krušné hory, ale i nedaleký Karlštejn.

Zvedli se od počítačů a vyrazili na hrad. Fanoušci Kingdom Come vyprodali Trosky

Další zajímavou lokalitou je Čtyřmezí, místo, kde se potkávají katastry čtyř obcí – Dobříš, Hostomice, Buková a Rosovice. Od roku 2014 je označeno kovovým kruhem zapuštěným v zemi, na němž jsou vyznačené výseče směrů k příslušným obcím.

Nedaleká rezervace Kuchyňka zase nabídne netradiční pohled do hloubi lesa – z jedné strany hřebene, po kterém vede stezka, je tradiční smrkový les, z druhé strany les bezzásahový listnatý, tvořený buky a duby.

Brdský Krakonoš

Z nedalekého rozcestí Komorsko se dá opět sejít z kopců k vlaku nebo pokračovat po stezce až na magický vrch Plešivec, opředený řadou pověstí. Na vrcholu je hradiště, ale i řada další připomínek, že Brdy jsou krajem trampů.

Skrytý poklad. Neznámá Brtnice je neobjevený Český Krumlov Vysočiny

Na skalce nad Fabiánovou zahrádkou jsou kovové destičky připomínající kamarády z jedné ze zdejších trampských osad a je mezi nimi i jméno moderátora Vladimíra Čecha. Vyhlídka zvaná Fabiánova zahrada nabízí pěkný rozhled do údolí řeky Litávky a na vrcholky středních Brd. Název má podle patrona Brd Fabiána, což je jakýsi brdský Krakonoš.

Pod vrcholem Plešivce je další vyhlídka, kterou nejde minout, Čertova kazatelna, s výhledem na druhou polovinu Brd s bývalým vojenským prostorem a pokračováním Brdské hřebenovky.

Vstoupit do diskuse

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Hřebeny plné výhledů. Kousek za Prahou se vine magická stezka

Vždycky jsem záviděl Liberečákům, že mohou sednout na tramvaj a dojet až pod Ještěd nebo na úpatí Jizerských hor. Ale i Praha má takové místo. Na Zbraslavi na konečné městského autobusu začíná trasa,...

9. srpna 2025  11:05

Tropický víkend. Na Moravě bude až 34 stupňů, varují meteorologové

Vysoké teploty vydrží v Česku celý víkend. V sobotu odpoledne vystoupají nad 31 stupňů, na jižní Moravě mohou ojediněle teploměry naměřit ještě o tři stupně více. Tropy zasáhnou Moravu také v neděli....

9. srpna 2025  11:02

Z Čmeláka je lovec dronů. Šikovní Ukrajinci přidali rakety na české práškovací letadlo

Legendární práškovací letoun české výroby, známý jako Čmelák, opět prokázal, že snadná úprava je jeho nejsilnější zbraní. Vojáci na Ukrajině na něj namontovali střely a využívají ho v boji proti...

9. srpna 2025  10:55

Vodafone jde proti O2, útočí levným balíčkem sportovních kanálů

Vodafone TV zlevnil svou nabídku sportovních kanálů a vytváří tak tlak na konkurenční OnePlay od O2. To však má v rukávu eso v podobě exkluzivity na přenosy českých fotbalových zápasů nejvyšší ligy.

9. srpna 2025  10:39

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo dostat pod kontrolu, ale evakuace z rizikových oblastí pokračují vzhledem k tomu, že celý víkend má...

9. srpna 2025  9:45

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu...

9. srpna 2025  9:34

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Místo a termín jednání následně potvrdil Kreml. Lídři spolu budou řešit...

9. srpna 2025,  aktualizováno  8:53

Brněnská náplavka terčem sprejerů. Po odstranění graffiti se hned objevila další

Brněnská náplavka v ulici Poříčí láká nejen rekreanty a sportovce využívající nové stezky, ale už i vandaly. Protipovodňové betonové zdi posprejovali nelegálními graffiti. Ačkoliv některá nechal...

9. srpna 2025  8:29

V Česku stoupl počet vražd, jeden z krajů dokonce předčil Prahu

Za prvních šest měsíců letošního roku začala policie vyšetřovat 71 vražd, meziročně o pět více. Výrazně jich přibylo v Jihomoravském kraji, kde loni kriminalisté ke konci června evidovali čtyři...

9. srpna 2025  7:10

Mikrokamery na záchodech či v ramínkách, na japonských školách bují voyeurismus

Značnou pozornost a poplach v Japonsku v posledních letech vyvolaly případy učitelů, kteří tajně natáčeli děti ve škole v choulostivých situacích - například při převlékání v šatnách. Tyto incidenty...

9. srpna 2025  6:51

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.