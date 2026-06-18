Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů

Prostá deska ze světlého kamene kryje hrobku a vysoký černý náhrobek s křížem připomíná jména členů rodiny. Tady měli být pohřbeni, ale nejsou. Josef, Zdena i Ctirad bojovali proti totalitním režimům 20. století a spočinuli někde jinde. Teď by se tu mělo objevit i jméno Zdeňky Mašínové ml., další hrdinky z rodu Mašínů. Poslední rozloučení s ní se koná ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci.
„Hrobník za úplatek řekl, že byla bez rakve pochována do hrobu s dvaatřiceti dětmi.“