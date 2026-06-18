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Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů

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Fotogalerie 6

Zdena Mašínová | foto: Luděk PeřinaMAFRA

Robert Oppelt
  10:46
Byla by to rodinná hrobka jako mnohá jiná. Ale to by na ní nesmělo být napsáno Rodina Mašínova. Ve středočeských Lošanech, na malém hřbitově ve stínu za kostelem, jsou hroby místních selských rodin. Mezi nimi i ta se jménem Mašín. Připomíná rodinu, která zde hospodařila na gruntu č. 1 minimálně od třicetileté války a zapsala se do dějin 20. století.

Prostá deska ze světlého kamene kryje hrobku a vysoký černý náhrobek s křížem připomíná jména členů rodiny. Tady měli být pohřbeni, ale nejsou. Josef, Zdena i Ctirad bojovali proti totalitním režimům 20. století a spočinuli někde jinde. Teď by se tu mělo objevit i jméno Zdeňky Mašínové ml., další hrdinky z rodu Mašínů. Poslední rozloučení s ní se koná ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci.

„Hrobník za úplatek řekl, že byla bez rakve pochována do hrobu s dvaatřiceti dětmi.“

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