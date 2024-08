KOMENTÁŘ: Navoněná bída aneb nekalé praktiky Brašnářství Tlustý

„Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec. Kupte si dnes něco pěkného. Dnes, ne zítra. Umožníte nám pokračovat dále. Ať už to bude opasek, peněženka, boty nebo taška. Každá koruna pomůže.“

Zaregistroval to asi každý. Majitel brašnářství Ivan Petrův napsal na sítě výše zmíněný vzkaz. A protože je Brašnářství Tlustý jakýmsi zvláštním cool kultem části Prahy a okolí, vznikl virál, na který se chytili i někteří novináři, a rychle status o krachu šířili: „Zachraňte je!“ A lidé kupovali!