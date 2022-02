Parkovací dům v Brandýse zeje prázdnotou. Karty jsou podle obyvatel drahé

Je středa 9. února, krátce před devátou ráno. V čerstvě dostavěném a minulý týden slavnostně otevřeném parkovacím domě v centru Brandýsa je ticho jako v kostele.

Přízemí – prázdno. První patro – to samé. Druhé podlaží – kdeže, ani památka po autech. Kdo by očekával, že se obří garáže okamžitě zaplní nedočkavými šoféry, kroutil by nechápavě hlavou. Snad jen kromě obyvatel sousedního sídliště.

„Za tu cenu by tam parkoval jenom blázen. Přitom jsme čekali, že kromě lidí z okolních obcí, kteří z Brandýsa cestují za prací do Prahy, tam budeme moci taky zaparkovat. Ale za tu drahotu, co chtějí, si o tom můžeme nechat zdát,“ prohodí naštvaně senior Roman Drábek, který ráno venčí psa před jedním z paneláků přilehlého sídliště.

Roční karta za skoro 15 tisíc

Nový parkovací dům vedle vlakového i autobusového nádraží v Brandýse nad Labem nabízí v přízemí a dvou nadzemních podlažích 316 parkovacích míst. K dispozici je i šest stání pro elektroauta, jež jsou vybavena třemi dobíjecími stanicemi nebo cykloboxy pro jízdní kola.

Obyvatelům města a okolních obcí měl parkovací dům usnadnit odstavení vozů v centru Brandýsa.

„Jenže nic nevyřešil. Lidi z okolí, kteří tu nechávají auto a přestoupí na autobus, dál parkují pod našimi okny a je to spíš ještě horší, než bylo. Když odpoledne přijedu z práce, modlím se, abych našel flek u baráku,“ tvrdí další z obyvatel sousedního sídliště Miroslav Kroupa.

V této lokalitě totiž ještě město nezavedlo parkovací zóny a lidé zde odstavují auta zdarma, kde se dá.

To v novém parkovacím domě musí sáhnout hluboko do kapsy, ačkoliv podle města jsou ceny karet příznivé. Ta roční vyjde na 14 520 korun, měsíční abonent s platbou na celý rok zaplatí 11 600 korun.

Za týden přes dvacet rezervací

„Parkovací dům má donutit řidiče z okolních obcí, aby neparkovali na sídlišti a zároveň ho mohou využívat i lidé, kteří v jeho okolí bydlí. Prvních sto zájemců zaplatí měsíčně jen 968 korun, což se mi nezdá nějak moc. Vždyť pronájem garáže vás tu vyjde na trojnásobek,“ říká místostarosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Petr Soukup (Naše dvojměstí).

Zatím zcela prázdný parkovací dům přičítá tomu, že je teprve krátce po jeho otevření.

„Bude nějakou dobu trvat, než se lidem dostane do podvědomí. Za ten týden už ale máme přes dvacet objednávek parkovacích karet, což není vůbec špatné. Po několika měsících zájem vyhodnotíme a podle něj pak ještě případně ceny upravíme,“ avizuje Soukup.

Výhody zakazuje dotace

Někteří obyvatelé brandýského centra se podivují nad tím, že je město nijak nezvýhodňuje oproti lidem z okolních obcí. „Kdyby pro nás nastavili třeba poloviční cenu, tak bych o kartě v parkovacím domě uvažoval,“ přemítá další z obyvatel sídliště.

Podle města má však nové P+R parkoviště primárně sloužit cestujícím, kteří zde auto odstaví a večer s ním odjedou. „My ani nijak zvýhodnit obyvatele Brandýsa nemůžeme, protože většinu z nákladů na parkovací dům máme z dotace (celkové náklady na stavbu dosáhly 140 milionu korun, přičemž 100 milionů tvořila dotace z ministerstva pro místní rozvoj). To znamená, že můžeme s cenou parkovného hýbat plošně, ale nikoliv jen pro určité skupiny zájemců,“ oponuje místostarosta Soukup.

Ten zároveň nezastírá, že město plánuje rozšíření systému zón rezidentního placeného stání. Jedním z dalších míst má být právě také okolí parkovacího domu, nádraží a sídliště. „Určitě k tomu v budoucnu dojde, z centra města se totiž pomalu stává obří parkoviště, protože ho ucpávají lidé z okolních obcí. Musíme nicméně důkladně vyhodnotit, jakou cenu tam nastavíme. Samozřejmě jsme ale počítali s tím, že část obyvatel využije nový parkovací dům,“ dodává Soukup.