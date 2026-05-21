Podvodníci napodobují známé značky, potíž je to i u hazardu

Luděk Vokáč
  14:30
Napodobování stránek důvěryhodných firem a institucí je velmi rozšířeným typem kybernetických podvodů. Útočníci přitom zkouší obezřetnost uživatelů nejen v souvislosti s velkými globálními značkami, ale také v řadě různých oblastí. Takzvaný brand spoofing tak ohrožuje i uživatele online hazardních a sázkových her.
ilustrační snímek | foto: Getty Images

Kybernetická kriminalita je na vzestupu. V Česku tvoří zločiny v online prostředí už 12,4 % registrovaných trestných činů, což je činí po tradiční majetkové kriminalitě (podvody a krádeže) druhým nejběžnějším způsobem kriminality. Na pozoru se před ní uživatelé internetu musí mít téměř všude. Jedním z útočníky velmi oblíbených způsobů práce je takzvaný brand spoofing, tedy situace, kdy se vydávají za důvěryhodný subjekt.

Nejčastěji zneužívají jména a vizuální podobu stránek tradičních velkých nadnárodních firem, jako jsou Microsoft, Apple, Google nebo Facebook, na pozoru by se ale měli mít i konzumenti hazardních her. Nelegální subjekty totiž zneužívají jména, vizuální podobu i důvěryhodnost legálních provozovatelů hazardních her. Podle Černé knihy nelegálního hazardu vydané v roce 2025 Institutem pro regulaci hazardních her zneužili útočníci takto v Česku například image služeb BetX nebo MerkurXtip, nejnověji institut do seznamu zneužitých značek přidal i Fortuna Game a Allwyn Česko.

Ohrožení uživatelů

Brand spoofing je jednou z nejnebezpečnějších forem parazitování na legálním trhu. Podvodné weby zneužívají důvěru, kterou si licencovaní provozovatelé dlouhodobě budují, a obracejí ji proti samotným hráčům. Ti pak mohou snadno nabýt dojmu, že se přihlašují ke svému účtu u známé a ověřené značky, ve skutečnosti ale předávají své údaje podvodníkům,“ upozorňuje Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Nejčastěji napodobované značky ve phishingových podvodech v 1. čtvrtletí 2026

Hazardní značky mezi těmi nejčastěji zneužívanými chybí, to ale neznamená, že by se uživatel neměl mít v jejich případě na pozoru.

  1. Microsoft (22 % všech phishingových podvodů napodobujících známé značky)
  2. Apple (11 %)
  3. Google (9 %)
  4. Amazon (7 %)
  5. LinkedIn (6 %)
  6. Dropbox (2 %)
  7. Facebook (2 %)
  8. WhatsApp (1 %)
  9. Tesla (1 %)
  10. YouTube (1 %)

Zdroj: Check Point Research

Kromě webů podvodníci vytvářejí i falešné mobilní aplikace, které se tváří jako aplikace známých značek. Zpozornět by měli například uživatelé, kteří si aktuálně například kvůli probíhajícímu mistrovství světa v hokeji nebo nadcházejícímu MS ve fotbale chtějí vsadit na výsledky zápasů.

Právě v souvislosti se šampionáty intenzita podvodů narůstá. Ukázala to například analýza společnosti Check Point připravená v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím. Podle ní prudce roste počet domén obsahujících klíčová slova FIFA nebo World Cup. Jejich počet se za šest měsíců zhruba zdesetinásobil. V dubnu přitom byla podle zjištění Check Point každá 65. taková doména podezřelá nebo škodlivá, v květnu už to byla každá 41. doména. V analýze společnost odhalila i podvodné hazardní domény. Kromě kurzových sázek se ovšem nebezpečí týká obecně i dalších hazardních her, včetně kasin a jen s aktuálními šampionáty souviset nemusí.

Cíle nelegálních subjektů mohou být různé: nejčastěji lákají uživatele na stránky provozovatele nelegálního hazardu, tedy nelicencovaných subjektů, které v Česku hazardní hry provozovat nemohou a neodvádějí tu z nich například daně. V případě takových služeb mohou uživatelé zcela přijít o své vložené prostředky.

Útočníci ale také mohou touto cestou získávat přihlašovací údaje uživatelů do legitimních služeb. Uživatel pak ztratí kontrolu nad svým účtem služby a útočníci mohou například vybrat z účtu peníze, změnit nastavení účtu, zneužít osobní údaje nebo hráči znemožnit, aby se ke svému účtu znovu dostal. Riziko je ještě vyšší v případech, kdy uživatel používá stejné přihlašovací údaje i u dalších online služeb. Na podvodných stránkách také mohou útočníci sbírat platební údaje uživatelů.

Obranou je obezřetnost

Proti takovému jednání se dá bránit v podstatě jen obezřetností uživatele. Ten by si vždy měl dávat pozor na to, kam zadává své přístupové údaje: ověřit si přesnou adresu stránky a nespoléhat se jen na její vzhled. Nejbezpečnější cestou je vstupovat na stránky provozovatele přímo, tedy ručním zadáním adresy nebo přes ověřenou uloženou záložku.

Naopak riziko představují různé odkazy z reklam, sociálních sítí, diskusí nebo nevyžádaných zpráv. Pokud uživatel pojme podezření, že své údaje zadal na podvodné stránce, měl by okamžitě změnit heslo, kontaktovat zákaznickou podporu provozovatele služby a zkontrolovat pohyby na svém účtu. Právě rychlá reakce může rozhodnout o tom, zda se podaří zabránit větším finančním škodám.

