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Bradáčová vzkazuje Tejcovi: Žalobce řídí zásady trestního řízení, ne priority vlády

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  10:42
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu Nejvyššího státního zastupitelství k objasnění postupu v takzvané bitcoinové kauze. (16. března 2026) | foto: ČTK

Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti (10. září 2026)
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu...
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na...
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Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tak dnes na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby státní zástupci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý doplnil, že šéfka žalobců před dalším komentářem vyčká, až bude mít příležitost si Tejce vyslechnout a seznámit se s jeho představami.

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„Paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry v souvislosti s prosazováním trestní politiky, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií,“ uvedl Malý.

„Zároveň však může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem,“ doplnil.

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