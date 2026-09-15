Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý doplnil, že šéfka žalobců před dalším komentářem vyčká, až bude mít příležitost si Tejce vyslechnout a seznámit se s jeho představami.
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„Paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry v souvislosti s prosazováním trestní politiky, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií,“ uvedl Malý.
„Zároveň však může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem,“ doplnil.