Bradáčová: Platy žalobců musí zůstat navázané na soudcovské platy

„Celých dalších 15 let bráníme tento systém, respektive určování platu v návaznosti na soudce. Pro nás je klíčové, aby se neoddělily platy soudců a státních zástupců. To je pro nás princip číslo jedna,“ uvedla Bradáčová.

Obvyklé v Evropě podle ní je, že platy soudců a státních zástupců jsou shodné. Pokud jsou v nich rozdíly, odráží se to podle ní v jiném typu důchodového zabezpečení žalobců, jako je zvláštní penze či renta. „Po tom já nevolám,“ poznamenala nejvyšší státní zástupkyně. Státní zástupci by sice uvítali rovnost platů se soudci, desetiprocentní rozdíl je pro ně ale akceptovatelný, podotkla.

V případě, že by se platy státních zástupců a soudců oddělily, státní zastupitelství by bylo podle Bradáčové existenčně ohrožené. Zmínila značný personální propad v 90. letech minulého století, který nastal i kvůli ohodnocení žalobců. Rozdíl v platech státních zástupců a soudců by podle ní propastný a žalobci se stávali soudci.

Bradáčová se také vyslovila pro stabilní mechanismus stanovování platů tak, aby se každoročně neotvíral. Existuje podle ní řada variant, jak platy nastavit, zásadní je ale takový princip, do kterého by se nezasazovalo.