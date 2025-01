Bradáčová bude chtít zúžit soustavu státních zastupitelství

14:51

Budoucí nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová potvrdila, že je pro zúžení soustavy státních zastupitelství na tři stupně. Řekla to po jednání vlády, na které ve středu dorazila a na kterém ji členové kabinetu jednomyslně schválili jako nástupkyni Igora Stříže. Od 1. dubna nastoupí do funkce s mandátem na sedm let.