Zemřela zakladatelka Konta Bariéry Božena Jirků. Pavel ji vyznamenal

  12:30aktualizováno  12:45
Ve věku 78 let zemřela dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 a zakladatelka Konta Bariéry Božena Jirků. Na Facebooku o tom informoval charitativní projekt Konto Bariéry. Podle informací serveru Blesk utrpěla krvácení do mozku. Stála za sbírkou Konto Míša a dalšími menšími projekty. V roce 2023 dostala státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.
Ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků

Zleva Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry, Vladana Rýdlová, předsedkyně Porte...
Božena Jirků, tehdejší šéfka Konta Bariéry (vpravo), a Martina Husková z...
Z vernisáže I vy můžete být naše hvězda - Božena Jirků (Konto Bariéry)...
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 22. března 2026 náhle opustila mimořádná osobnost české filantropie, dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 | Konto Bariéry a současná předsedkyně správní rady Božena Jirků,“ napsala nadace Konto Bariéry na svém facebookovém profilu.

Nadace na svém profilu dále uvedla, že Božena Jirků, která nadaci založila, ji po desítky let rozvíjela s obrovským nasazením. „Pod jejím vedením se stal jedním z nejvýznamnějších charitativních projektů v České republice, pomohl tisícům lidí se zdravotním postižením a rozdělil více než jednu miliardu korun,“ píše Konto Bariéry, podle kterého byla Jirků první dámou české filantropie.

Server Blesk bez dalších podrobností uvedl, že utrpěla krvácení do mozku.

Od 70. let uváděla pořad Nad dopisy diváků v Československé televizi. Později účinkovala i v dalších pořadech, jako například Vysílá studio Jezerka, ve kterém se seznámila se zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem.

Společnými silami počátkem 90. let zorganizovali celonárodní veřejnou sbírku pod názvem Konto Míša, ve které vybrali přes 100 milionů korun na tzv. Leksellův gama nůž umožňující léčbu závažných onemocnění mozku. Na tuto sbírku Jirků navázala sbírkou Konto Bariéry, ta dodnes pomáhá handicapovaným. Ředitelkou Nadace Charty 77 byla od roku 2002 a setrvala jí až do června 2023.

Za svou dlouhodobou charitativní činnost dostala od prezidenta Petra Pavla v roce 2023 Medaili Za zásluhy 1. stupně.

