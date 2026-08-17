S výjimkou jihozápadní poloviny Čech můžou přijít i silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Výjimečně se vyskytnou přívalové srážky, kroupy i nárazy větru.
Oranžová výstraha před bouřkami, tedy vysoký stupeň nebezpečí, platí pro Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec), Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy), Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj.
Hrozí riziko velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), kroupami o průměru kolem 2 cm a přívalovým deštěm s úhrny kolem 35 mm. Lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství. Dále také vysoké riziko lokálního přívalového deště s intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt a zatopením níže položených míst jako podchodů, podjezdů či sklepů. Možné je také podemletí komunikací.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) proto doporučuje „dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty, zejména větvemi.“
Do konce týdne pak meteorologové predikují počasí s proměnlivou oblačností a s četnějšími srážkami. Teploty se ale budou dle meteorologů pohybovat v normálních hodnotách pro tuto roční dobu.
V pondělí bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, místy bouřky, které budou kromě jihozápadní poloviny Čech odpoledne i silné.
Srážky budou v průběhu dne od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území se budou pohybovat od 19 až 23 °C, jinde 23 až 28 °C, na jihu Moravy vystoupají až k 30 °C. Nejvyšší teploty v 1000 m na horách dosáhnou okolo 15 °C, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 °C.
Ráno povane slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
„Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km/h a přívalovými srážkami kolem 30 mm,“ komentuje meteorolog Marjan Sandev.
V noci na úterý bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na východě se očekává zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty budou 14 až 9 °C a povane mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.
Úterý bude přes den oblačné až polojasné. Během dne přibude od jihozápadu další oblačnost. Na horách se místy, jinde výjimečně, vyskytnou přeháňky. K večeru se na jihozápadě objeví četnější déšť.
Nejvyšší teploty očekává ČHMÚ od 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 25 °C. V 1000 m na horách budou nejvyšší teploty kolem 13 °C, na Šumavě bude kolem 16 °C.
Mírný severozápadní vítr, který povane rychlostí 2 až 6 m/s, se bude večer postupně měnit na západní a zeslábne.
|
Vysoké teploty i silné bouřky. Meteorologové upřesnili, na co se připravit
Ve středu předpokládají meteorologové oblačno až polojasno, v první polovině dne bude místy i zataženo. Vyskytnout se může občasný déšť nebo přeháňky.
Nejnižší noční teploty budou mezi 16 až 12 °C, na severovýchodě až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 24 až 28 °C, na jihu Moravy bude okolo 30 °C. Vát bude slabý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr s rychlostí 3 až 7 m/s.
Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Objeví se i občasný déšť, přeháňky nebo bouřky – ojediněle i silné. V jihovýchodní polovině území může být postupně až zataženo a srážky četnější.
Nejnižší noční teploty budou mezi 19 až 15 °C, na severu a západě Čech kolem 13 °C. Denní maxima budou většinou od 23 až 28 °C, na Moravě místy vystoupají i k 30 °C. Slabý proměnlivý, během dne většinou mírný, jihozápadní až jižní vítr povane 2 až 6 m/s a v bouřkách přechodně zesílí.
V pátek se předpokládá převážně oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou od 18 až 13 °C. Přes den bude maximálně 23 až 28 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr povane rychlostí 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do příštího pondělí:
Očekává se oblačno až polojasno a ojedinělé přeháňky. V závěru období bude oblačnosti i srážek přibývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 21 až 26 °C.