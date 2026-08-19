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V devíti krajích hrozí v noci silné bouřky, varují meteorologové. Přijdou i kroupy

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  11:39
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před bouřkami (19. srpna 2026)
Předpověď mapy srážek na 19. srpna 2026
Předpověď denních maxim na 19. srpna 2026
Mapa slunečního svitu na 19. srpna 2026
12 fotografií
Na velkou část Česka se ženou silné bouřky. Hrozí v noci na čtvrtek v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a následně v noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Jde o kraje Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský a Vysočinu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Počasí v Česku bude podle meteorologů ovlivňovat zvlněná studená fronta. Nejprve budou bouřky v druhé polovině noci na čtvrtek na severozápadě Čech. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 70 km/h.

„Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h),“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.

Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a noci na sobotu. Informace o nich ale teprve upřesní.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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