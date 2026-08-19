V devíti krajích hrozí v noci silné bouřky, varují meteorologové. Přijdou i kroupy

Počasí v Česku bude podle meteorologů ovlivňovat zvlněná studená fronta. Nejprve budou bouřky v druhé polovině noci na čtvrtek na severozápadě Čech. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 70 km/h.
„Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h),“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.
Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a noci na sobotu. Informace o nich ale teprve upřesní.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz