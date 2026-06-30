Od pondělí panuje nad republikou bouřková „pohotovost“. Již v pondělí měly přijít do Čech silné bouřky, které měly vystřídat týdenní tropické teploty.
Taktéž v úterý platí výstraha před silnýma bouřkami nad celou republikou, ovšem ve večerních hodinách se začaly na rozhraní Čech a Moravy tvořit silné bouřky a u Litomyšle je možná přítomnost supercely.
Bouřky, které k nám míří z Rakouska by se měli přidat k těm co jsou již na našem území a měli by zesilovat se na Vysočině.
Český hydrometeorologický ústav na síti X sdílel celý souhrn předpovědí na úterý a středu.
„Dnes i zítra bude lokálně dostatek energie i vlhkosti pro vznik bouřek. To jsou ale jen dvě ze tří z ingrediencí, které jsou potřeba. Ta třetí - nejzrádnější – je podpora, zdvih (lift), která dopomůže bouřkám k rozvoji. A právě ta je dnes oproti zítřku nevýrazná a nejistá,“ následně dodává, že ve středu se nejspíš dočkáme přechodu oné studené fronty.
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Pás bouřek jde jinudy. Meteorologové ukázali mapu, kde v Česku hrozí nejvíce
Během středečního se mohou objevit na rozhraní Čech a Moravy objevit kroupy kolem 3 centimetrů. taktéž se nevylučuje vznik supercel, to hlavně na Moravě a ve Slezsku.
V Čechách se mohou objevit bouřky v rozhraní noci až dopoledne.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz