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Bouřky, kroupy a vedro. Meteorologové rozšířili výstrahu před víkendovým počasím

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  12:01
Vlnu tropických veder o víkendu přeruší lijáky a bouřky. Meteorologové rozšířili výstrahu před vysokými teplotami a bouřkami na další kraje. Počasí v Evropě ovlivňuje vlna horkého vzduchu ze Sahary.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předpověď teplot na pátek 19. června 2026
Předpověď úhrnu srážek v Česku za sobotu 20. června 2026
Mapa s platností výstrahy před vysokým vedrem v Česku od pátku 19. do pondělí...
Červená křivka jsou teploty ve dvou metrech nad povrchem, zelená UTCI,...
23 fotografií

Do Česka sílí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu a teploty budou v pátek a několik následujících dnů překračovat třicítky. Z vedra se budou tvořit i bouřky.

Do Evropy vstupuje vlna vedra ze Sahary. Víkend přinese teploty i kolem 45 stupňů

Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před bouřkami a lijáky skoro na celou republiku. V sobotu odpoledne, večer a v noci hrozí v 11 krajích, výstraha se netýká jen Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje.

„Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km/h a kroupami,“ varují meteorologové.

V neděli odpoledne, večer a v noci bouřky zasáhnou jen Čechy a Vysočinu. Ojediněle může spadnout až 35 mm srážek, meteorologové varují také před kroupami a nárazy větru kolem 75 km/h.

Jaké bude počasí o víkendu

Vedra začnou v pátek odpoledne. Na horách a severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě na 28 až 31 °C.

„O víkendu nás bude doprovázet velmi teplé a dusné počasí,“ uvedli meteorologové. Bude převládat zmenšená oblačnost, odpoledne a večer se vyvine kupovitá oblačnost a místy ji doprovodí intenzivní bouřky, ojediněle s přívalovými srážkami a kroupami.

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Předpověď teplot na pátek 19. června 2026
Předpověď úhrnu srážek v Česku za sobotu 20. června 2026
Mapa s platností výstrahy před vysokým vedrem v Česku od pátku 19. do pondělí 22. června
23 fotografií

„Na některých místech se dočkáme tropické noci, teploty budou klesat na 21 až 16 stupňů,“ upřesňují meteorologové. Maximální teploty v sobotu dosáhnou 31 až 36 stupňů, v neděli pak 34 °C. „Ale vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budou pocitové teploty i o několik stupňů vyšší,“ varují meteorologové a zveřejnili záznam meteogramu Aladin s údaji UTCI. To je Univerzální index teplotního klimatu, který uvádí míru zátěže lidského organismu teplem.

Kdy skončí vedro?

I v pondělí bude nadále horko s přeháňkami a bouřkami, které budou doprovázet přívalové srážky s úhrny i kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru.

Jinak bude polojasno až skoro jasno s teplotami 27 až 32 °C.

V úterý bude počasí podobné. Polojasno nebo jasno, během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti zejména v Čechách tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15, nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C.

Předpověď teplot pro Českou republiku od pátku 19. června do soboty 27. června 2026

Na středu meteorologové předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. V noci se teploty udrží mezi 20 až 16 stupni, přes den vystoupají na 29 až 34 °C.

Výhled počasí v Česku od čtvrtka do soboty

  • jasno až polojasno
  • noční teploty ve čtvrtek 21 až 16, v dalších dnech 18 až 13 °C
  • nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C

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