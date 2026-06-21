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Bouřky dělaly neplechu, hasiči měli stovky výjezdů. A dají si zřejmě repete

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  8:17
Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to v neděli na síti X. Zasahovat museli i drážní hasiči, kteří vyjížděli ke 14 případům, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Od 12:00 do 24:00 se jednalo celkem o 705 událostí, nejvíce v krajích Středočeském (262), Královéhradeckém (141), Jihočeském (70) a Vysočina (42),“ napsali hasiči.

Hasiči na železnici ve 12 případech odstraňovali větve a stromy popadané na trať, zasahovali také u zatopeného přejezdu v Příbrami a odčerpali vodu z výpravní budovy ve Strančicích u Prahy, uvedl Kavka. V Úvalech u Prahy budou v neděli hasiči odřezávat nebezpečně nakloněný strom nad jednou kolejí. „Včera se k místu nedostal jeřáb kvůli podmáčenému terénu. V tomto úseku je ale provoz zachován po dvou kolejích ze tří,“ informoval Kavka.

Česko zažilo další tropický den, teplotní rekordy padly na desítkách míst

Bouřka v sobotu podle něj na několika místech dočasně vyřadila zabezpečovací zařízení, obnovit provoz se dařilo v řádech desítek minut. Vlaky kvůli tomu večer zhruba tři čtvrtě hodiny nejezdily například na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky-Kolín.

Ve Středočeském kraji hasiči například v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.

Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici.

I v neděli se v souvislosti s vysokými teplotami mohou vyskytnout bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami.

Bouřky v Královehradeckém kraji

Sobotní bouřky doprovázené silným větrem a přívalovým deštěm pak v Královéhradeckém kraji zaměstnaly hasiče především na Náchodsku a Královéhradecku. Od sobotních 15:00 zasahovali asi u 140 událostí souvisejících s počasím, informovali v neděli na sociální síti X.

Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic a čerpali vodu za zatopených míst. Bouřky přišly po velmi teplém dni, kdy teploty přesáhly 30 stupňů Celsia.

Bouřky, kroupy a vedro. Meteorologové rozšířili výstrahu před víkendovým počasím

Například v Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálů a zaplavila silnici, hasiči je vrátili zpět. Vítr tam také strhl plechovou střechu.

Meteorologové pro víkend pro většinu území ČR vydali výstrahu před vysokými teplotami a před silnými bouřkami s přívalovým deštěm a kroupami. Bouřky hrozí v kraji i v neděli.

Ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, zpočátku s mlhami. Postupně odpoledne bude polojasno až oblačno a začnou se tvořit přeháňky, později i bouřky, k večeru a večer i silné bouřky.

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