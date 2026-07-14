Dnešní bouřková situace je podle meteorologů mimořádně složitá a komplexní. „Dnešní pravidelná dopolední konzultace ČHMÚ trvala skoro 60 minut. Situace je velmi složitá a komplexní,“ uvádí meteorologové na svých sociálních sítích.
Předpověď jim znesnadnily ranní bouřky nad severozápadem Čech a i ty dopolední za hranicemi, které část Čech pokryly vysokou oblačností. „Tím omezují sluneční svit a zhoršují podmínky pro iniciaci bouřek a zmenšují dostupnou energii,“ vysvětlují odborníci z ČHMÚ.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Složitý podle nich bude i vývoj během noci na zítřek a zítra ráno a dopoledne ve východní polovině území, kam vydatné deště dorazí.
S velkou pravděpodobností se velmi silné bouřky vyhnou Karlovarskému a Ústeckému kraji. Podle meteorologů tam mohou později doputovat srážky spíše ze Saska a Bavorska.
Už po poledni začaly bouřky vznikat hlavně kolem Krkonoš a v Broumovském výběžku. „Zatím není bouřková aktivita výrazná, očekáváme její zesilování v Čechách až v dalších hodinách a později i přesun do oblasti Moravy a části Slezska,“ napsali meteorologové dvě hodiny po poledni.
Okolo 15:30 byly nejsilnější srážky s bouřkami a blesky ve Středočeském kraji v pásu od Kolína přes Kutnou horu až po Českou Třebovou v Pardubickém kraji, na Příbramsku a Rokycansku, u Prachatic, v Aši a Ostrově nad Ohří, u Rychnova nad Kněžnou, na Moravě jen u Šternberku a v Oderských vrších.
Výstraha před bouřkami platí i ve středu
Výstraha před velmi silnými bouřkami s nárazy větru kolem 70 km/hod, až dvoucentimetrovými kroupami a přívalovými srážkami v úhrnu až 50 mm, platí pro 13 krajů až do noci: Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj a Vysočinu, na Moravě jen pro několik okresů ve dvou krajích:
- Olomoucký kraj: Jeseník, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh
- Moravskoslezský kraj: Bruntál, Krnov, Rýmařov
Na jih Moravy a Zlínsko bouřky dorazí večer a v noci, výstraha platí od 17 hodin do rána.
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Ve středu dopoledne budou podle meteorologů bouřky pokračovat skovo v celém Česku. „Očekáváme výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i vyšší,“ uvádějí ve výstraze platné ve středu dopoledne.
Jaké bude počasí?
Na středu meteiorologové slibují postupné ubývání srážek a částečně oblačnosti. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními.
Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na severu území kolem 21 °C
„Ve čtvrtek se přeháňky objeví spíše na horách,“ slibuje Milada Křížová v prognóze ČHMÚ. Bude polojasno až oblačno, ráno se mohou vytvořit lokálně mlhy. Přeháňky nebo bouřky se ukážou ojediněle, s větší pravděpodobností na horách a v odpoledních hodinách.
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V noci teploty klesnou k 16 až 12, na Moravě a ve Slezsku 19 až 15 stupňům. Nejvyšší denní pak vyšplhají k 25 až 29 stupňům, na jižní Moravě až k 31 °C.
V pátek opět od západu přijde déšť a bouřky, ale neochladí se. Zpočátku bude polojasno až oblačno, během dne od západu oblačnosti přibyde a na většině území čekáme občasný déšť nebo přeháňky, místy bouřky, i silné s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 °C.
Na sobotu meteorologové slibují oblačno, občasný déšť nebo přeháňky jen místy, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 15, nejvyšší denní 22 až 27, na jižní Moravě až 29 °C.
V neděli bude také polojasno, přechodně oblačno až zataženo a místy přeháňky, ojediněle bouřka. Nejnižší noční teploty 17 až 12, nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
Na začátek příštího týdne pak meteorologové slibují polojasno až oblačno, ojediněle, postupně místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 8, nejvyšší denní 18 až 23, na jižní Moravě zpočátku až 25 °C.