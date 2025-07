„Událost jsme měli nahlášenou krátce po půl sedmé večer. Osm lidí zůstalo kvůli silnému dešti zhruba ve dvacetimetrové hloubce a měli problémy. Na místo jsme vyrazili i s našimi lezci a policejním vrtulníkem,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle něj se nakonec ukázalo, že skupina není zraněná a zvládne výstup sama. Hasiči tedy jen při výstupu asistovali.

Hasiči a záchranka asistovali turistům, které na ferratě v Moravském krasu překvapila bouřka. (13. července 2025)

Turisty následně zkontrolovali zdravotníci, kteří na místo vyslali lékařský tým, velkokapacitní sanitku a inspektora provozu.

„Poté, co se všechny pacienty podařilo dostat do bezpečí, zkontrolovali jsme jejich zdravotní stav, byli především podchlazení. Za pomoci izotermických folií a předehřátých infuzí jsme poskytovali tepelný komfort,“ uvedla v pondělí Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje.

Ačkoli šlo o relativně krátkou a méně intenzivní bouřku, zasáhla velmi zranitelné místo. Podzemní prostory Moravského krasu totiž reagují na silnější deště rychlým zaplavováním. Záchranná akce, která naštěstí skončila dobře, připomíná, že počasí v přírodě nelze nikdy brát na lehkou váhu.

Bouřky patří mezi nejhůře předpověditelné meteorologické jevy. I když máme k dispozici moderní numerické modely a aplikace ukazující počasí doslova „na metr přesně“, realita je složitější.

„Veřejnost se často spoléhá na bodové předpovědi z aplikací. Ty ale pracují s výstupy modelů, které mají své limity – například rozlišení v jednotkách kilometrů. Lokální přeháňka nebo bouřka se do toho jednoduše nemusí vejít,“ upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Navíc samotná „iniciace bouřek“ – tedy místo a čas, kde bouřka vznikne – závisí na velmi lokálních podmínkách (vlhkost, proudění, tvar terénu). Modely s těmito detaily často nepočítají, nebo jen velmi přibližně. Předpovědi jsou tedy zatížené značnou nejistotou, zvlášť pokud jde o odhad na víc než pár hodin dopředu. „Bodové předpovědi jsou podobně jako oheň dobrý sluha, ale zlý pán, pokud jim dáme veškerou důvěru,“ upozorňují meteorologové.

Jak tedy plánovat výlet, když hrozí bouřky?

Základní přehled dá textová regionální předpověď – například na stránkách ČHMÚ. Neprozradí, kde přesně zaprší, ale varuje před oblastmi a časovými okny, kdy se s bouřkami počítá. To může být rozhodující při plánování výprav do hor, na ferraty nebo do přírody.

Klíčovou pomůckou jsou ale radarová data, která ukazují reálný pohyb srážek a bouřek téměř v přímém přenosu. Na rozdíl od modelových výpočtů, které jsou staré třeba několik hodin, radary ukazují, co se opravdu děje – kde prší, jak rychle se bouřka pohybuje a zda se blíží k lokalitě, ve které se chcete pohybovat. Jejich slabinou ale je, že předstih, s jakým na bouřku „upozorní“, bývá spíše v řádu desítek minut než hodin.

„Čas na reakci je tak velmi omezený. Pokud jste třeba na ferratě nebo v horách bez možnosti rychlého úkrytu, může být už pozdě,“ upozorňuje ČHMÚ.

Případ z Moravského krasu připomíná důležitou věc: ani moderní technologie neodstraňují nejistotu počasí. Aplikace sice pomáhají, ale není radno je slepě následovat.

„Ať chceme či ne, v meteorologii vždy je a bude nejistota, se kterou musíme nejen my meteorologové, ale i všichni ostatní při plánování aktivit počítat. Dnešní doba aplikací o počasí nám může dávat falešnou představu o tom, že nejistota v předpovědi počasí již neexistuje, ale není to pravda. Problém v tomto případě není v aplikacích samotných, ale v naší intepretaci,“ varují meteorologové.

Pokud se chystáte do náročného terénu, sledujte aktuální radarová data, buďte připraveni se rychle rozhodnout – a mějte záložní plán. I slabší bouřka totiž může na špatném místě způsobit velké komplikace.