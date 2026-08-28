Bouřky budou silnější, v jednom kraji extrémní. Meteorologové zpřísnili výstrahu

Před bouřkami ústav varoval už ve čtvrtek. V pátek výstrahu rozšířil a doplnil, že v některých regionech budou bouřky silnější, než původně předpovídal. Nejsilnější bouře očekávají meteorologové v téměř celém Jihočeském kraji a na jihu Plzeňského kraje. Celkově se silné bouře mohou objevit postupně na celém území Čech a také na západě Jihomoravského kraje, severu Olomouckého kraje a severozápadě Moravskoslezského kraje.
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Česko zasáhnou silné bouřky, hrozí i kroupy, varují meteorologové
Nejprve - už od dnešních 13:00 - se mohou bouřky vyskytnout na západě Čech. Poté budou postupovat na východ. Od 17:00 už budou zřejmě na většině území Čech a od 20:00 i na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku, kde výstraha platí až do sobotních 04:00. „Během noci budou bouřky od západu slábnout a postupovat k východu až severovýchodu,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.
„Bouřky sdružené do linií mohou produkovat zejména nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h), nejpravděpodobněji na jihu a jihozápadě Čech i kolem 25 m/s (90 km/h). Objevit se mohou i kroupy většinou do 2 cm, ojediněle i větší (opět zejména na jihu a jihozápadě Čech). Vyskytnout se může i přívalový déšť s krátkodobým úhrnem kolem 30 mm.
Také Evropská bouřková organizace ESTOFEX vydala pro některé regiony, včetně části jižních Čech, nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami.
Meteorologové tak doporučují dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty, hlavně větvemi. Kvůli bouřkám hrozí v daných oblastech rozvodnění menších toků, zatopení sklepů, podchodů a podjezdů či pády větví a stromů.