Boj proti tlaku. Kubík v Bostonu stále čeká na operaci, která mu zachrání život

Lenka Muzikantová
  19:15
Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku. Beznaděj vystřídala radost z nejcennějšího daru, který jim přinesl nové možnosti a hlavně šanci na lepší život. iDNES.cz přináší příběhy dětí, jejichž těžký osud dojal tisíce lidí a přiměl je pomoci.
Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...

Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu, kde čeká na operaci. Náročný zákrok je pro něj jedinou reálnou šancí na normální život. U stromečku je se starším bráškou. (23. prosince 2025) | foto: Archiv rodiny

Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...
Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...
Čtyřletý Kubík Kouřílek (na snímku s maminkou Lucií) z Mrskles na Olomoucku je...
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...


Nazdobili malý stromeček papírovým řetězem pro případ, že by lékaři těžce nemocného chlapce pustili na Štědrý den z nemocnice na chvíli „domů“, tedy do bytu, kde teď bydlí. Chtěli napéct perníčky, ale v americkém Bostonu nesehnali perníkové koření, tak mají aspoň linecké.

A kluci poprvé psali dopisy pro Santu. „Starší syn si přál, aby se jeho mladší bráška uzdravil. Nic jiného nebyl dlouhou dobu schopný vymyslet. Dojalo mě to. Uvědomila jsem si, že děti tyto věci vnímají víc, než si myslíme,“ svěřila se maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, Lucie Kouřílková.

Rodina letos tráví Vánoce v zámoří ne proto, že si je tam chce užít, ale aby Kubík mohl žít. Trpí totiž vzácným onemocněním cév a kvůli příliš vysokému tlaku mu hrozí infarkt. Ke specialistům na kliniku Boston Children’s Hospital v USA malého pacienta odeslali čeští lékaři poté, co pro něj udělali maximum. S jeho diagnózou mid-aortic syndrom (syndrom střední části aorty) si však nedokázali poradit.

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Chlapce čeká operace, která je jeho jedinou reálnou nadějí na normální život. „Z našeho pohledu se všechno vleče, jedna komplikace střídá druhou. Podle lékařů jsme však na dobré cestě. Operace by mohla proběhnout v lednu,“ prozrazuje s nadějí v hlase maminka Kubíka.

Hoch má za sebou náročné vyšetření střev, kdy musel být na sále tři hodiny pod narkózou. „Bohužel podle prvotních výsledků je jisté, že má opět zúžené střevo. Před operací tak bude muset kvůli tomu prodělat ještě jiný náročný zákrok,“ povzdychne si maminka.

Rodinu verdikt zaskočil. Kvůli zúženému totiž střevu totiž podstoupil Kubík operaci hned po narození, naposledy ho lékaři ještě v Česku operovali letos v únoru. Nyní tak půjde kvůli střevům na sál potřetí. „Bohužel se to tím celé zkomplikovalo, protože nad tím zúžením má Kubík obrovský „pytel“ roztahaného střeva, přes který lékaři nejsou schopni operovat aortu a tepny,“ krčí rameny Lucie Kouřílková.

Léčba v USA se protáhne

Pro rodinu to znamená, že bude muset v Bostonu strávit další měsíce navíc, ale je ráda, že lékaři řeší hochův stav komplexně. „Nebudou jen operovat střevo, ale hledají i příčiny, proč se to děje. Kubíkovi dělali pomocí katetru i test mobility střev.

Bojíme se, že dostane infarkt. Čtyřletému Kubovi zachrání život drahá operace v USA

A stále řeší ten jeho tlak, který je vysoký a život ohrožující. Řekli nám, že chlapec musí být na operaci co nejlépe připraven, jinak by ji nezvládl,“ zmiňuje Kubíkova maminka komplikovaný zákrok, při kterém musí lékaři rozšířit chlapcovy cévy vedoucí do srdce i do ledvin.

Operovat chtějí lékaři přes jizvu, kterou Kubík už má. „Vede mu od prsou až do podbřišku, takže pro ně přestavuje dobrý přístup ke všemu, co operovat potřebují,“ vysvětluje maminka, která chlapce před zákrokem doprovázela až do uspání. Celou cestu na sál se společně smáli.

„Musím ale přiznat, že to jsou nejtěžší chvíle v mém životě. Je náročné odcházet od bezvládného tělíčka a jen čekat, co bude,“ svěřuje své pocity Lucie Kouřílková.

Jsem hrdá, jak to zvládá, říká matka hocha, kterého v Bostonu čeká důležitá operace

Kubíka, který trpí závažným zúžením břišní části srdečnice a z ní odstupujících tepen, jež zásobují ledviny a břišní orgány, což jej neustále ohrožuje na životě, může zachránit jen drahá operace. Její cena byla stanovena na deset milionů korun.

Rodina sháněla peníze ve sbírce. Na začátku prázdnin, zhruba dva týdny poté, co MF DNES o příběhu chlapce informovala, schválila pojišťovna uhrazení jeho léčby.

Díky sbírce a 11 tisícům dárců, kteří přispěli částkou skoro sedm milionů korun, bude moci rodina zůstat u amerických specialistů tak dlouho, dokud nebude Kubík připravený na návrat domů.

„Děkujeme za obrovskou podporu vás všech, médií a hlavně lidí, kteří se za Kubíka postavili. Děkujeme z celého srdce,“ vzkazuje dojatá maminka.

