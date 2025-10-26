Je to koalice vzájemné ochrany, obul se Benda do nově vznikající vlády

Politický matador a předseda poslaneckého klubu ODS Benda mimo jiné prohlásil, že se ve středu rozhodne, zda bude mít Okamura v tajné volbě potřebné hlasy, aby se předsedou Sněmovny skutečně stal. „Vidím to jako rizikové a nebezpečné,“ uvedl k jeho možnému zvolení. Zároveň nazval nově vznikající koalici ANO, SPD a Motoristů jako koalici vzájemné ochrany před trestním stíháním. Narážel přitom na různé kauzy, které řešila i policie v případě jak Andreje Babiše, Tomia Okamury, tak i nově zvoleného poslance Motoristů Filipa Turka.
„Budeme mít trestně stíhaného premiéra, předsedu sněmovny a zřejmě vzápětí dojde k tomu, že ani jeden nebude vydán hlasy vládní koalice,“ prohlásil s tím, že si není jistý, zda je všech 80 poslanců hnutí ANO připraveno hlasovat pro Okamuru na pozici sněmovního předsedy. „Pan předseda Benda by si moc přál, abychom ty hlasy neměli, my je mít budeme,“ reagovala Taťána Malá (ANO).
Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová k možnému zvolení Okamury řekla následující: „Je to (předseda Sněmovny) třetí nejvyšší ústavní činitel, člověk, který bude reprezentovat Českou republiku navenek. Je to velké reputační riziko pro celou Českou republiku.“
Podle Šebelové by se přitom mělo přihlédnout na minulé období, kdy byl Okamura v čele Poslanecké sněmovny a podle veřejnosti byla PS vnímána jako „žvanírna“. Proto by se dle ní měl najít způsob jak zabránit, aby Tomio Okamura nebyl předsedou PS. „Tomio Okamura si bude muset být vědom, té pozice, funkce a důležitosti, které jako jeden z největších vládních činitelů dostane,“ oponovala Taťána Malá (ANO). Boris Šťastný pak uvedl, že Motoristé Okamuru do čela Sněmovny stoprocentně podpoří.
Řešil se přitom i Filip Turek a jeho možná nominace na post ministra zahraničí. Podle Šťastného je ideálním kandidátem a nepočítá se s nějakou změnou návrhu na posty ministrů, ať zahraničí či životního prostředí.
Koncesionářské poplatky a sloučení ČT a ČRo
Tématem diskuze na ČT pak byly i koncesionářské poplatky. „Budou nepochybně v programovém prohlášení vlády s konkrétním zněním, jen si budeme ještě chvilku na to počkat,“ řekl Šťastný. Dodal však, že placení koncesionářských poplatků je podle něj zbytečně náročné a zatěžuje seniory i menší firmy.
„Budeme trvat na tom, aby tyto instituce zůstaly nezávislými,“ řekl dále, přičemž nechtěl komentovat, zda chystaný vládní program počítá i se sloučením České televize a Českého rozhlasu. „Já nevím, jestli se budou slučovat, nebo nebudou slučovat,“ prohlásil Šťastný s tím, že program se ještě může měnit.
Podle Bendy by téma sloučení ČT a Českého rozhlasu (ČRo) či zestátnění institucí mohlo způsobit obstrukce ze strandy ODS a spol., protože by si takový krok zasloužil kritiku.
„Zestátnění těchto institucí se používá jako politický nástroj. Můžeme to vidět například v Maďarsku. Pokud by se to v programovém prohlášení objevilo, tak se bude jednat o ohrožení demokracie v ČR,“ doplnila jej Šebelová.