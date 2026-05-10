Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

„Včerejší událost v závěru derby mezi Slavií a Spartou pokládám za nesmírně nešťastnou. Byl jsem osobně na stadionu. Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout,“ uvedl Šťastný.
Nyní hodlá čekat na jednání a rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V příštím týdnu se ale plánuje sejít s předsedou FAČR Davidem Trundou. „Budu s ním hovořit o bezpečnosti na stadionech a možnostech zlepšení,“ doplnil s tím, že není příznivcem represivních opatření, ale prevence.
„Český fotbal se v tomto ohledu za poslední roky posunul hodně dopředu a věřím, že kluby se z této události poučí. Fotbal je naším národním sportem a láskou mnohých z nás,“ dodal.
Sobotní fotbalový zápas mezi pražskou Spartou a Slávií skončil předčasně poté, co na hřiště ze severní tribuny vrhli fanoušci Slávie.
Slavistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotní akce. Tvrdík také dodal, že ze situace vyvodí důsledky. Mezi ty by mohl patřit i doživotní zákaz na stadion pro některé fanoušky.
Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever
Z prvního týmu navíc vyřadil útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděru, kteří za své chování viděli červené karty.