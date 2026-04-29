Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala keňské vládě česká velvyslankyně Nicol Adamcová. „Toto nejvyšší uznání dokládá nejen úspěšnost ochranářských aktivit, ale také potvrzuje, že ochrana přírody je základním pilířem spolupráce s Keňou,“ uvedla velvyslankyně. Transport koordinoval Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci se zahradami v Praze, Chesteru, Berlíně, Bojnicích, Frankfurtu a Givskudu.
Samci se po příletu přesunuli do rezervace Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC). Zde se stanou zakladateli nových genetických linií v záchranném programu, který má odvrátit úplné vyhynutí druhu ve volné přírodě.
V té totiž zbývá podle odhadů méně než sto jedinců. Stávající skupiny v pohoří Aberdare nebo u hory Mount Kenya jsou velmi rozdrobené, což znemožňuje přirozenou výměnu genů mezi zvířaty.
Význam akce vyzdvihují také keňské úřady, které v projektu vidí zásadní krok pro budoucnost své přírody. „Tento okamžik ukazuje odhodlání Keni chránit své přírodní dědictví. Každé navrácené zvíře posiluje Národní plán obnovy bonga horského a naši širší strategii záchrany ohrožených druhů,“ uvedla keňská ministryně pro cestovní ruch Rebecca Miano.
„Jedná se o skutečně historický okamžik pro ochranu bongů horských v Africe i pro evropské zoologické zahrady, které neúnavně pracovaly na záchraně tohoto druhu,“ vysvětlil Nick Davis, koordinátor evropského chovného programu ze Zoo Chester. Podle něj patří bongo k nejvzácnějším velkým savcům Afriky a s poslední stovkou jedinců se ocitá na „samé hranici vyhynutí“ ve volné přírodě.
Cesta z Podkrkonoší do Nairobi
Příprava na náročný transport začala v únoru v karanténě ve Dvoře Králové. Zvířata zde podstoupila trénink i zdravotní vyšetření pod dohledem expertů z MKWC, kteří do Česka dorazili na kontrolu kondice samců.
Nakládka ve Dvoře Králové začala v pondělí 27. dubna ráno a trvala dvě hodiny. Do Keni vyrazili samci ze Zoo Givskud, Bojnice, Praha a Berlin, kteří byli vybráni na základě složitých genetických testů kompatibility.
„Pokud se situace stane kritickou tak, jako v případě bongů v Keni, mohou a podle mého soudu spíš musí zoo sloužit jako novodobé Noemovy archy,“ zdůraznila ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.
Letoun s vzácným nákladem dosedl v Nairobi 28. dubna v osm večer. Kromě antilop bylo na palubě také půl tuny krmení, které bongům usnadní aklimatizaci na nové prostředí v jejich historickém areálu výskytu.
Podle ředitele Safari Parku Přemysla Rabase jde o nesmírně náročný projekt. „Klíčovým kritériem byla genetická kompatibilita se zvířaty v Keni. Mezinárodní spolupráce je v ochraně ohrožených druhů naprosto klíčová,“ dodal Rabas.
V rezervaci pod Mount Kenya nyní žije přes sto bongů v lidské péči. Čtyři noví samci z Evropy zvýší reprodukční potenciál skupiny a pomohou s odchovem mláďat vhodných pro budoucí úplné vypuštění do divočiny.
Keňská ministryně Rebecca Miano věří, že tento krok posílí roli Keni v globální ochraně přírody. Cílem je obnovit populace schopné samostatně prosperovat v bezpečných biotopech napříč zemí.
Kriticky ohrožený endemit
Bongo horský je největší lesní antilopa světa a keňský endemit. V přírodě zbývá méně než 100 (dle sčítání až 70) jedinců. Fragmentované zbytky populací přežívají v pohoří Aberdare, Mount Kenya či lesích Eburu a Mau. Hlavními hrozbami jsou intenzivní pytláctví pro maso, degradace lesů a historické epidemie. Počty volně žijících zvířat nadále klesají a stávající populace jsou od sebe izolované. Cílem nynějšího projektu je vytvořit v rezervaci Mawingu odolnou skupinu pro budoucí návrat do divočiny.