Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou populaci, která čítá posledních sto kusů. Návrat vzácných antilop do Afriky proběhl pod záštitou prezidenta Petra Pavla.

Zvířata na letišti v Nairobi symbolicky předala keňské vládě česká velvyslankyně Nicol Adamcová. „Toto nejvyšší uznání dokládá nejen úspěšnost ochranářských aktivit, ale také potvrzuje, že ochrana přírody je základním pilířem spolupráce s Keňou,“ uvedla velvyslankyně. Transport koordinoval Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci se zahradami v Praze, Chesteru, Berlíně, Bojnicích, Frankfurtu a Givskudu.

Samci se po příletu přesunuli do rezervace Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC). Zde se stanou zakladateli nových genetických linií v záchranném programu, který má odvrátit úplné vyhynutí druhu ve volné přírodě.

V té totiž zbývá podle odhadů méně než sto jedinců. Stávající skupiny v pohoří Aberdare nebo u hory Mount Kenya jsou velmi rozdrobené, což znemožňuje přirozenou výměnu genů mezi zvířaty.

Význam akce vyzdvihují také keňské úřady, které v projektu vidí zásadní krok pro budoucnost své přírody. „Tento okamžik ukazuje odhodlání Keni chránit své přírodní dědictví. Každé navrácené zvíře posiluje Národní plán obnovy bonga horského a naši širší strategii záchrany ohrožených druhů,“ uvedla keňská ministryně pro cestovní ruch Rebecca Miano.

„Jedná se o skutečně historický okamžik pro ochranu bongů horských v Africe i pro evropské zoologické zahrady, které neúnavně pracovaly na záchraně tohoto druhu,“ vysvětlil Nick Davis, koordinátor evropského chovného programu ze Zoo Chester. Podle něj patří bongo k nejvzácnějším velkým savcům Afriky a s poslední stovkou jedinců se ocitá na „samé hranici vyhynutí“ ve volné přírodě.

Cesta z Podkrkonoší do Nairobi

Příprava na náročný transport začala v únoru v karanténě ve Dvoře Králové. Zvířata zde podstoupila trénink i zdravotní vyšetření pod dohledem expertů z MKWC, kteří do Česka dorazili na kontrolu kondice samců.

Nakládka ve Dvoře Králové začala v pondělí 27. dubna ráno a trvala dvě hodiny. Do Keni vyrazili samci ze Zoo Givskud, Bojnice, Praha a Berlin, kteří byli vybráni na základě složitých genetických testů kompatibility.

„Pokud se situace stane kritickou tak, jako v případě bongů v Keni, mohou a podle mého soudu spíš musí zoo sloužit jako novodobé Noemovy archy,“ zdůraznila ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.

Letoun s vzácným nákladem dosedl v Nairobi 28. dubna v osm večer. Kromě antilop bylo na palubě také půl tuny krmení, které bongům usnadní aklimatizaci na nové prostředí v jejich historickém areálu výskytu.

Podle ředitele Safari Parku Přemysla Rabase jde o nesmírně náročný projekt. „Klíčovým kritériem byla genetická kompatibilita se zvířaty v Keni. Mezinárodní spolupráce je v ochraně ohrožených druhů naprosto klíčová,“ dodal Rabas.

V rezervaci pod Mount Kenya nyní žije přes sto bongů v lidské péči. Čtyři noví samci z Evropy zvýší reprodukční potenciál skupiny a pomohou s odchovem mláďat vhodných pro budoucí úplné vypuštění do divočiny.

Keňská ministryně Rebecca Miano věří, že tento krok posílí roli Keni v globální ochraně přírody. Cílem je obnovit populace schopné samostatně prosperovat v bezpečných biotopech napříč zemí.

Kriticky ohrožený endemit

Bongo horský je největší lesní antilopa světa a keňský endemit. V přírodě zbývá méně než 100 (dle sčítání až 70) jedinců. Fragmentované zbytky populací přežívají v pohoří Aberdare, Mount Kenya či lesích Eburu a Mau. Hlavními hrozbami jsou intenzivní pytláctví pro maso, degradace lesů a historické epidemie. Počty volně žijících zvířat nadále klesají a stávající populace jsou od sebe izolované. Cílem nynějšího projektu je vytvořit v rezervaci Mawingu odolnou skupinu pro budoucí návrat do divočiny.

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

