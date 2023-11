Z Kokořínska mizí nelegální kempy. Trampové vyhrožují, archeologové jásají

Palice rozbíjí dehtem nasáklou kulatinu. Létají třísky. Torzo dřevěné stěny se kácí k zemi.

„Shoď to dolů,“ pobízí předák party lesních dělníků kolegu. Pod nimi je příkrý svah. Z něj postupně klouzají dolů železná kamna, kouřem zčernalé trubky i nespočet litinových pánví a hrnců. Všude se válí montážní pěna a plechovky od piv. Přesný zásah krumpáčem vyloupne plastové okno a lepenkové dveře.

Po pár hodinách je hotovo. Z Bombastiku, největšího a nejluxusnějšího trampského kempu na Kokořínsku, zbyl jen odpad. Ten pod svahem „bořitelé“ nakládají na přívěs a odvážejí pryč. Po úklidu zůstávají na místě jen rozřezané klády, ponechané k zetlení.

Správa CHKO Kokořínsko právě započala nejrozsáhlejší bourání nelegálních trampských nocležen, kterými je zdejší území doslova zamořeno. MF DNES byla u toho. Už na jaře tomu předcházelo jednání s majiteli pozemků. I většině z nich tenhle druh táboření vadil.

„Věk skřetů skončil. Věk elfů právě začíná. Vracíme přírodě původní tvář,“ komentovali událost pateticky Roverští elfové, což je skupina lidí vystupujících na sociálních sítích proti nelegálním trampským nocležnám.

Pískovec vyuzený na uhel

Na malém prostoru jich zde pod skalními převisy před lety napočítala Správa CHKO celkem 118. Zákon na ochranu přírody přitom zapovídá na území CHKO cokoliv bez povolení stavět. Oheň, který zde trampové rozdělávají, navíc vyudil cenné pískovcové masivy doslova na uhel. Načerno smontované stavby, které připomínají spíš svérázné zahrádkářské kolonie, ničí cenné archeologické naleziště pod převisy.

„Máme doloženo, že chování trampů, spočívající v budování staveb, zahlubování ohnišť a zakopávání odpadků do země, má pro archeologická naleziště destruktivní vliv. Skalní převisy jsou časovou konzervou minimálně od konce poslední doby ledové. Tramping má být o respektu, ten tady chybí. Ochrana archeologického dědictví je přece veřejný zájem a ten my musíme chránit,“ řekl MF DNES ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jan Mařík.

Ne všichni trampové ale existenci nelegálních tábořišť obhajují. Menší část z nich, sdružená pod již zmíněnou stránkou Roverští elfové, je kritizuje.

Právě archeologové o odstranění trampských tábořišť v chráněné krajinné oblasti dlouhých 15 let usilovali. Podařilo se to teprve nyní, kdy se do věci vložila Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta po dlouhých letech nečinnosti podlehla tlaku na dodržování vlastních zákonů a správu CHKO donutila konat. Aktuálně šly k zemi čtyři kempy: zmíněný Bombastik, spolu s ním i tábořiště Mrtvý dítě, Gaspáčo a Dannyho kemp.

„K dnešnímu dni byly kromě toho zlikvidovány trampské kempy Kámen, Merlin, Liščárna, Tady a tam, Rozestavěný kemp, Wapucha a v nejbližší době k nim přibudou kempy U Tlusťocha a Hluboký důl. Dohromady je tedy pryč celkem 19 kempů,“ vypočetl ředitel CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislav Pořízek. Odstranění tábořišť vyšlo správu letos na 71 tisíc korun. Vzhledem k „zamořenosti“ území nelegálními kempy je před správou CHKO ale ještě dlouhá práce. Třeba v Českém ráji už tenhle problém vyřešili dávno.

Podle Pořízka vznikl seznam kempů a pořadí jejich likvidace, která zohledňuje zájem na ochraně přírody. Jako první mizí ty kempy, které přírodu poškozují nejvíc.

Likvidované nocležny neměly s trampskou romantikou moc společného. Zpravidla šlo o křivolaká souboudí, které stavitelé neváhali různě přivrtat ke skále, zahloubit do země, natřít luxolem a opatřit dveřmi, okny a vytápěním na tuhá paliva. Sruby utěsnili montážní pěnou a doplnili střešní krytinou.

Kemp Mamuťák s kouřem očouzenými skalami

Nad bouráním tábořišť bdí Agentura ochrany přírody a krajiny, která si chce pojistit, že trampové své zlikvidované nocležny znovu neobnoví. Což se prokazatelně děje. Reportéři MF DNES zdokumentovali, že na tábořištích Mrtvý dítě, Gaspáčo a Dannyho kemp jen pár dní po rozboření opět kdosi místa opatřil lavičkami z kulatin a ohništěm.

„Nakázal jsem regionálnímu řediteli CHKO, že mi má pravidelně referovat, co se tam děje. Bereme tu věc vážně. Tomu, aby se ty kempy znovu obnovovaly, bude bránit stráž přírody, která tam bude pravidelně chodit na kontroly v doprovodu policie. Zvažujeme i nasazení kamer nebo fotopastí. A pokud někde nějaký obnovený kemp objevíme, zase ho zlikvidujeme,“ řekl šéf agentury František Pelc.

Výhrůžky ekologům

Kolem likvidace trampských nocležen je přitom dusno. Trampové totiž až doposud využívali toho, že proti nim správa CHKO nijak nezasahuje. Dokonce se odvolávali na jakousi tajnou dohodu s vedením správy, že je bude nechávat na pokoji. Nyní, když kempy jdou k zemi, nesou to nelibě a vnímají to jako zradu a útok proti hodnotám trampingu. Z toho ale paradoxně neviní správu CHKO, ale archeology a zejména ekologa Ivana Brezinu, který problém nelegálních nocležen od roku 2019 medializuje. Ten kvůli tomu čelí i výhrůžkám.

„Jakmile jsem začal černé stavby v CHKO mapovat, přišly výhrůžky zmlácením, zapálením domu, stalking členů rodiny. Pošta mi doručila zásilku ze sexshopu, ve které byly bičíky, pouta a vibrátory. Nic takového jsem si neobjednával, ale bylo mi jasné, že je to varování. Vznikla speciální facebooková stránka administrovaná jakýmsi umanutým elektrikářem z Vysočiny, na které se začala probírat údajná nevěra mé manželky s trampským šerifem. Jakýsi podivínský truhlář z vesničky u Mělníka zaplavil úřady desítkami udání a bonzů, podle kterých jsem přestavěl svůj dům bez stavebního povolení. Z trampských kruhů se začaly šířit zvěsti, že jsem pedofil a šiřitel pornografie,“ vyjmenovává Brezina.

Likvidaci kempů chce dál podrobně mapovat a zastavit se prý nenechá.

Ne všichni trampové ale existenci nelegálních tábořišť obhajují. Menší část z nich, sdružená pod již zmíněnou stránkou Roverští elfové, je kritizuje.

„Že se konečně začalo bourat, je skvělá zpráva. Otázkou ale zůstává, proč jsme museli tak dlouho čekat, než šéf CHKO Pořízek začal plnit své povinnosti. Proč s řešením problému patnáct let otálel, až se to rozrostlo do dnešních naprosto nepředstavitelných rozměrů? To je prostě krajně podezřelé a měla by to důkladně prošetřit Policie České republiky,“ vzkázal Vrchní roverský elf, což je přezdívka administrátora stránky Roverských elfů.