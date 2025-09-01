Brečeli bolestí, teď se cítí skvěle. Léčba zad může být zdarma i za tisíce

Mnozí platí i tisíce měsíčně, jen aby se jim ulevilo. David Novoveský z Prahy zkusil impedanční terapii, při které lékař ovlivňuje elektrický odpor kůže a vyplavování kyseliny mléčné z krve, čímž spouští proces regenerace plotének.
„Tato léčba trvá dlouho a v první fázi stojí až 18 tisíc měsíčně, ale pomáhá. Záda už mě nebolí a opět mohu posilovat. Zvedám i činky, které váží přes 100 kilo,“ líčí muž.
Jak předcházet bolesti zad. Držte se těchto čtyř pravidel
Bolesti zad a páteře jsou první na žebříčku zdravotních potíží, které lidé vnímají jako problém – trápí 44 procent dospělých Čechů. Vyplývá to z nového výzkumu, na kterém se podílely společnosti Lékárna. cz, Qed Group a ConfessResearch.
„Bolest zad pocítí nejméně jednou za život až 90 procent lidí,“ potvrzuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Hrabálek, který se specializuje na chirurgii páteře.
Řešení bolestí zad nebývá podle odborníků jednoduché. Záleží na tom, zda je příčinou přetížení, zánět, úraz, degenerativní změny či jiný problém. Ale také na tom, jak dlouho bolesti trvají, případně, jestli je neprovázejí jiné obtíže.
„Základem léčby je klidový režim jeden až dva dny. Po odeznění největší bolesti by měl následovat jemný pohyb – chůze, plavání, protahování. Pomoci mohou léky či gely, které tlumí bolest a zánět. Když ale bolest neustupuje dva až tři týdny, je nutná konzultace s lékařem,“ doporučuje vedoucí online poradny Lékárna. cz Pavla Horáková.
„V počátcích by měl stačit klid, případně léky. Pokud má ale pacient kromě bolestí zad i neurologické potíže, měl by jít k lékaři hned,“ upozorňuje přednosta Hrabálek.
Lidem s déletrvající bolestí doporučuje, aby vyhledali pomoc v nemocnicích, které nabízejí komplexní péči od ambulantní léčby bolesti až po hospitalizaci a operace páteře. „Nemocniční kliniky používají výhradně metody založené na objektivně ověřitelných faktech,“ zdůrazňuje olomoucký lékař.
Nic než léky na bolest
Mnozí pacienti ale tvrdí, že trpí dlouho a lékaři jim nepomohli. Jen předepisují léky tlumící bolest a tvrdí, že se s tím lidé musí smířit.
„Už dlouhé roky beru prášky každý den. Bez nich by to nešlo, ale pomáhají jen zčásti. Někdy kvůli bolestem v noci skoro nespím, nejhůř mi ale bývá ráno. Na operaci to prý není, rehabilitace už mi lékaři nedoporučují a nic jiného nenabízejí. Asi s tím musím dožít,“ říká smutně osmdesátiletá seniorka z Ostravy.
Davidová je po operaci vyhřezlé ploténky. Snad už bude jen líp, doufá
V podobné situaci byla před časem také 67letá Marie Škubnová ze Vsetínska. Má skoliózu páteře. Před lety se její stav začal zhoršovat, až ji nakonec trápily nesnesitelné bolesti zad. Vyšetření ukázalo vyhřezlé ploténky, zúžený páteřní kanál a dráždění kořenového nervu. Denně proto užívala silné léky na bolest, často i injekce, ale úlevu přinášely jen částečně.
Místo operací jiný zákrok
„Nejdřív mi měli operovat páteř lékaři ve zlínské nemocnici, ale zrušili to, protože hrozilo, že skončím na vozíku. V Brně mě operovat chtěli, ale také upozornili na rizika i na to, že mi tím nemusí pomoci,“ vzpomíná Marie Škubnová. Operaci proto nakonec odmítla. Ale nepřestala hledat další možnosti.
Před časem oslovila privátní kliniku EuroPainClinics, která se specializuje na intervenční léčbu bolesti zad a velkých kloubů. Tamní algeziologové, což jsou odborníci na léčbu chronické bolesti, nabízejí šetrné miniinvazivní a endoskopické výkony bez hospitalizace.
S vyhřezlou ploténkou pět metrů nad zemí. Pořád mám z Kytice strach, říká Polišenská
„Vyplnila jsem dotazník na internetu, poslala lékařské zprávy a pak mě pozvali na konzultaci do Ostravy. Aby zjistili, kde přesně moje potíže vznikají a jestli jsem vhodná kandidátka na zákrok, napíchali mi do zad několik injekcí proti bolesti. Druhý den jsem se vznášela, nic mě nebolelo,“ líčí žena.
Loni podstoupila miniinvazivní edoskopický zákrok v brněnské pobočce téže kliniky. „Speciální jehlou mi spálili nejvíce drážděný nerv na pravé straně páteře. Byla jsem při vědomí, jen to lokálně umrtvili, ale nic jsem necítila. Všichni byli milí, krátce po zákroku jsem jela domů, už bez bolesti. Nemusela jsem platit ani korunu. Od té doby neberu léky a opět dělám vše včetně prací na zahradě,“ dodává spokojená seniorka.
Podle zástupkyně EuroPainClinics Dagmar Bílkové lékaři všech osmi českých poboček této kliniky od loňského srpna vyšetřili 17 800 pacientů, z nichž přes 11 300 podstoupilo diagnostický či léčebný výkon.
Bez žádanky, bez placení
„Všechny naše výkony hradí zdravotní pojišťovny kromě upravené plazmy z krve pacienta, která pomáhá při regeneraci při regeneraci a hojení tkáně postižených kloubů. Pacienti k nám nepotřebují žádanku. Pro každého hledáme optimální řešení. Pokud jim nemůžeme pomoci našimi intervenčními metodami, doporučíme vhodné odborníky,“ říká Bílková.
Některým lidem pomáhají alternativní metody bez operací a podobných výkonů, které ale bývají drahé a pojišťovny je nehradí.
K lidem, kteří je vyzkoušeli, zaplatili desítky tisíc a nelitují, patří například padesátník David Novoveský z Prahy. Od mládí posiloval, ale před třemi lety začala mít velké problémy se zády. Někdy mu bolest ze zad náhle vystřelila do nohy tak, že nemohl udělat ani krok.
Úleva pro bolavá záda. Zkuste osvědčené rady a cviky pro každý den
Lékaři u něj zjistili snížené meziobratlových plotének a útlak nervů. Rehabilitace, cvičení, plavání, magnet ani jiné terapie nezabraly. „Všude mi řekli, že moje potíže mohou jen zmírnit a zastavit degeneraci plotének, ale ne vyléčit,“ říká muž.
Když poté objevil v Praze privátní kliniku, která nabízí léčbu bolestí zad impedanční terapií, zkusil to. Zpočátku platil až 18 tisíc měsíčně. „Začali jsme kombinací svalové elektrostimulace a suchých jehel (akupunkturní jehly píchané do jiných míst v podkoží než při akupunktuře, pozn. red.). Ale i změnou životosprávy. Nejdřív jsem musel být v klidu, poté přidat cvičení, při kterém se střídá tepová frekvence,“ popisuje Novoveský.
Drahá terapie pomohla
Potíže postupně ustupovaly. Výrazná změna nastala asi po půl roce. „Snímek z magnetické rezonance ukázal, že moje snížené ploténky nabyly na objemu,“ líčí muž. V léčbě pokračoval, ale méně intenzivně. „Dnes opět posiluji, zvedám činky do 110 kilogramů a po těžkém tréninku regeneruji mnohem rychleji než v mládí,“ tvrdí muž s tím, že je o dokonce o dva centimetry vyšší. „Přišel jsem na to náhodou, když mě v jiné ordinaci měřili kvůli kapacitě plic. Docela mě to pobavilo,“ dodává Novoveský.
Odborníci na léčbu páteře či rehabilitace se na metodu dívají skepticky, protože není podložená klinickou studií na velkém počtu pacientů. Portál iDNES oslovil několik lékařů a všichni se na tom shodli. Avšak shodně také přiznali, že o metodě nemají informace, proto se k ní nemohou vyjadřovat.
Ve škole se medici učí, že meziobratlové ploténky nedorůstají. Autor metody, neurolog Pavol Kostka, ale tvrdí, že u 76 procent jeho pacientů poškozené ploténky zvětšily objem o více než deset procent, u ostatních se podařilo zastavit degeneraci.
Diagnóza bolest zad. Co ji způsobuje a kdy zpozornět, radí přední odborníci
„Vše mám podloženo měřitelnými výsledky i snímky z magnetické rezonance. Pomohl jsem několika tisícům lidí. Ploténky tvoří z 80 procent voda, s věkem vysychají, proto jsou tenčí. Moje metoda pomáhá s jejich výživou a ovlivňuje regeneraci buněk plotének. Proto zvětšují svůj objem,“ vysvětluje lékař.
Dobré výsledky potvrdilo redakci několik jeho pacientů včetně padesátileté Marcely Portlové z Kutné Hory. Před pěti lety jí vyhřezly tři ploténky. „Bolesti zad byly někdy tak brutální, že jsem probděla noci i brečela,“ vzpomíná žena.
Nepomohly jí rehabilitace ani jiná léčba včetně injekcí. Zabrala až impedanční terapie. „Záda už mě nebolí, moje ploténky jsou větší o 20 procent a dvě už nejsou vyhřezlé. Poslední výhřez se zmenšil z šesti na dva milimetry. Díky tomu mohu opět bez potíží pracovat i sportovat: jezdím na kole, lyžuji a běhám,“ líčí žena.