Začíná boj o peníze v rozpočtu. TOP 09 navrhuje přesun 64 miliard korun

Ve středu ráno se v dolní komoře parlamentu schází klíčový rozpočtový výbor, který se bude návrhem státního rozpočtu znovu zabývat.
Těsně před začátkem jednání zveřejnila opoziční TOP 09 návrh, který by měl podle ní přesměrovat až 64 miliard korun. I když nemá velkou šanci na schválení, ukazuje, na které oblasti se opozice soustředí.
Schodek 310 miliard prošel. Je protizákonný, říká opozice. Vadí i Pavlovi
„Schodek 310 miliard korun není konsolidací veřejných financí. Česká republika potřebuje rozpočet, který je odpovědný a zároveň strategický. Navrhujeme konkrétní úspory ve výši 64 miliard korun a jasně říkáme, že bezpečnost a budoucnost země musí být prioritou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen rozpočtového výboru Jan Jakob.
Návrh přesunout 21,34 miliardy korun do obrany
TOP 09 navrhuje přesunout například 21,34 miliardy korun do obrany a bezpečnosti, 1,5 miliardy korun do vědy a výzkumu, 1,2 miliardy korun do lůžkové péče, 300 milionů korun na ochranu přírody a krajiny a 70 milionů korun na národní parky — z toho 35 milionů korun pro Národní park Šumava a stejnou částku pro Krkonošský národní park.
Úspory chce strana hledat u plošných a národních dotací, zejména v kapitole ministerstva zemědělství, včetně snížení prostředků pro Státní zemědělský intervenční fond. Další škrty navrhuje u ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj či revizí slev na jízdném. Klíčová má být také úspora provozních výdajů státu. Cílem je podle TOP 09 uvést návrh státního rozpočtu do souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Hrad bude moci utratit částku o 82 milionů korun nižší než loni, kývli poslanci
Po jednání rozpočtového výboru projedná návrh rozpočtu příští týden ve druhém čtení celá Sněmovna. Definitivně by ho poslanci měli schvalovat ve středu 11. března.
Prezident Petr Pavel už dal najevo, že rozpočet nebude vetovat, i když je návrh pod palbou kritiky opozice i nezávislých ekonomů, podle nichž porušuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to odmítá.