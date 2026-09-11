Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce do začátku roku 2030 dokončit centralizaci velkých operací onkologických pacientů s vybranými typy nádorů, u nichž je nutné odstranit celé orgány nebo jejich značnou část. Například rozsáhlé operace slinivky a jícnu mohou už od tohoto měsíce nabízet pouze schválená specializovaná centra. Postupně se mají do center přesunout i další náročné zákroky.
Reálně hrozí, že část urologických oddělení po omezení operací nádorů časem zanikne. Na to doplatí i pacienti, kteří potřebují jinou než centrovou péči.