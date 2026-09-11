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Boj o operace nádorů. Zběsilá centralizace ohrozí urologickou péči, varují kritici

Ivana Lesková

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dobrá zpráva pro tisíce lidí s rakovinou slinivky, konečníku, penisu, varlat, prostaty, ledvin i jiných orgánů: budou je operovat zkušení lékaři ve velkých centrech. Péče bude kvalitnější. Ale cena za to může být vysoká - zanikne část menších urologických oddělení, což by dopadlo na jiné pacienty. Některé nemocnice však ještě mají naději, že se situace změní.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce do začátku roku 2030 dokončit centralizaci velkých operací onkologických pacientů s vybranými typy nádorů, u nichž je nutné odstranit celé orgány nebo jejich značnou část. Například rozsáhlé operace slinivky a jícnu mohou už od tohoto měsíce nabízet pouze schválená specializovaná centra. Postupně se mají do center přesunout i další náročné zákroky.

Reálně hrozí, že část urologických oddělení po omezení operací nádorů časem zanikne. Na to doplatí i pacienti, kteří potřebují jinou než centrovou péči.

Michal Čarvaššéf Asociace nemocnic

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Boj o operace nádorů. Zběsilá centralizace ohrozí urologickou péči, varují kritici

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Dobrá zpráva pro tisíce lidí s rakovinou slinivky, konečníku, penisu, varlat, prostaty, ledvin i jiných orgánů: budou je operovat zkušení lékaři ve velkých centrech. Péče bude kvalitnější. Ale cena...

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