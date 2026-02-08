Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Lenčin syn má kromě jiných diagnóz lehkou mentální retardaci. Zápis do první třídy jej teprve čeká. A přestože Lenka řeší možný odklad povinné školní docházky už od září, stále neví, jestli se jí jej pro syna podaří získat. „Mám potvrzení a doporučení k odkladu od psychiatra, ale ve speciálně pedagogickém centru jsem zatím nepochodila, na odklad podle nich nemáme nárok,“ popisuje Lenka.
Na jejího syna se vztahují nová, přísnější pravidla odkladů. Stejně jako na všechny děti, které slaví šesté narozeniny mezi 1. zářím 2025 a 31. březnem 2026. Pro ně existuje jen hrstka diagnóz, na základě kterých může škola na doporučení specialisty a poraden odklad umožnit. Jde třeba o středně těžké a těžké mentální postižení, onkologická a chronická onemocnění nebo závažný stav po operaci.
Třídy budou nyní tvořeny ze zralých i nezralých dětí šestiletých, „odkladových“ sedmiletých i těch, které brzy oslaví už osmé narozeniny, protože se narodily na podzim a loni ještě dostaly odklad.