Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Premium

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Markéta Lankašová
Zápisy do prvních tříd jsou letos podle nových pravidel. Odložit docházku už není tak snadné jako dosud. Rodiče dětí se závažnějšími problémy na to doplácejí, jiní pravidla obcházejí, další se potýkají s informačním šumem. Poradny i lékařští specialisté mají i půlroční čekací lhůty. Přestože zápisy příští týden končí, školy až do konce léta nemusí vědět, kolik prvňáků jim v září nastoupí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Lenčin syn má kromě jiných diagnóz lehkou mentální retardaci. Zápis do první třídy jej teprve čeká. A přestože Lenka řeší možný odklad povinné školní docházky už od září, stále neví, jestli se jí jej pro syna podaří získat. „Mám potvrzení a doporučení k odkladu od psychiatra, ale ve speciálně pedagogickém centru jsem zatím nepochodila, na odklad podle nich nemáme nárok,“ popisuje Lenka.

Na jejího syna se vztahují nová, přísnější pravidla odkladů. Stejně jako na všechny děti, které slaví šesté narozeniny mezi 1. zářím 2025 a 31. březnem 2026. Pro ně existuje jen hrstka diagnóz, na základě kterých může škola na doporučení specialisty a poraden odklad umožnit. Jde třeba o středně těžké a těžké mentální postižení, onkologická a chronická onemocnění nebo závažný stav po operaci.

Třídy budou nyní tvořeny ze zralých i nezralých dětí šestiletých, „odkladových“ sedmiletých i těch, které brzy oslaví už osmé narozeniny, protože se narodily na podzim a loni ještě dostaly odklad.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Supermozky budou odcházet, z Evropy se stane skanzen pro Číňany, varuje ekonom

Premium
Lukáš Kovanda

Zbude nám v roce 2026 v peněženkách víc peněz? Bude levnější elektřina? Jak se Čechů dotkne nové nařízení Evropské unie o poplatcích za balíčky z čínských e-shopů? A jak nám zboží prodraží nová...

8. února 2026

Zakázané ovoce chutná nejlépe v poušti. Proč jsou beduíni v Ománu tak vysmátí

Premium
Muži sbírají kadidlovník. (27. července 2025)

Od našeho spolupracovníka v Ománu Při pobytu v ománské poušti si člověk může připadat jako na jiné planetě. Barvy, nálady i teplota v krajině se rychle střídají. A k tomu všemu chápaví beduíni.

8. února 2026

Přichází vepřové hody. Půlku prasete si můžete objednat i v supermarketu

Domácí jitrnice

Období masopustu, které letos skončí o Popeleční středě 18. února se vyznačuje karnevaly, zábavou, ale také zvýšenou konzumací tučného masa. Restaurace pořádají vepřové hody a i když zabijaček v...

8. února 2026

Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Premium
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky

Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....

8. února 2026

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

8. února 2026

Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Premium
ilustrační snímek

Zápisy do prvních tříd jsou letos podle nových pravidel. Odložit docházku už není tak snadné jako dosud. Rodiče dětí se závažnějšími problémy na to doplácejí, jiní pravidla obcházejí, další se...

8. února 2026

Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001

Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...

7. února 2026  21:45

V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění

Ilustrační snímek

Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.

7. února 2026  20:35

Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti

Demonstrace odpůrců zimních olympijských her v Miláně. (7. února 2026)

Sobotní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Dav policie rozehnala vodními...

7. února 2026  20:28

V Asii se šíří víra v bílou nadřazenost, kvůli sítím roste obdiv k činům neonacistů

Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...

Úřady ve východní Asii stále častěji zaznamenávají radikalizaci mladých lidí, které inspirují masakry spáchané krajně pravicovými teroristy k uskutečňování vlastních násilných činů zaměřených na...

7. února 2026  20:03

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Jak to vidí Íránci: chtějí změnu, ale bojí se války. Trump nás zradil, tvrdí

Premium
ilustrační snímek

Nervozita, strach i naděje, to všechno se teď mísí v rozbouřených myslích obyvatel Íránu. Většina z nich zoufale touží po změně, zároveň se ale obávají dopadu možné války s Amerikou.

7. února 2026

Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů

Premium
Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii V 90. letech se Šamil Tarpiščev, šedá eminence ruského sportu už od sovětských časů, proslavil nashromážděním milionů rublů prostřednictvím takzvaného Vodkového fondu. Nyní se v Miláně vychloubá:...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.