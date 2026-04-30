Bohužel naše předpovědi nelhaly, varují meteorologové před čarodějnicemi

  11:56
Na mnoha místech Česka se během čtvrtečního posledního dubnového večera rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Vzhledem k dlouhodobému suchu hasiči varují před vznikem požárů a vyzývají lidi, aby byli při manipulaci s otevřeným ohněm opatrní. Díky slabšímu větru je riziko požárů slabší než včera, kdy se už na řadě míst čarodějnice konaly.
ilustrační snímek | foto: HZS Libereckého kraje

„Bohužel naše předpovědi nelhaly,“ uvádějí meteorologové na webu FireRisk, za kterým spolu s nimi stojí i vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd (CzechGlobe) a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů (IFER).

Riziko požárů je sice na poslední dubnový den díky slabšímu větru o něco mírnější než včera, i tak v Česku platí čtvrtý z pěti stupňů. „Vlhkost paliva (dřevo, vegetace atd.) je opravdu nízká. Situaci není radno podceňovat,“ varují v předpovědi. Zákaz rozdělávání ohňů však nevydali.

Sucho panuje v Česku od začátku roku. Březen a duben byly na srážky velmi chudé. Téměř polovina území Česka trpí třemi nejhoršími stupni půdního sucha, přičemž 13 procent území zasáhlo sucho extrémní, uvádí portál InterSucho.

„Tradiční pálení čarodějnic se tedy může rychle vymknout kontrole, a proto při rozdělávání ohňů nabádáme k maximální opatrnosti,“ píší meteorologové na webu FireRisk.

Od pátku se má začít výrazně oteplovat a místy se rozfouká vítr, podmínky pro vznik a šíření požárů se tedy budou zhoršovat. „Je možné, že přistoupíme i k vydání výstrahy před tímto jevem,“ dodávají.

Plánované rozdělávání ohně při soukromých akcích by lidé měli nahlásit hasičům prostřednictvím aplikace paleni.izscr.cz, a tím zamezit jejich zbytečnému výjezdu k domnělým požárům. Organizátoři také mohou při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolné hasiče.

Podle dávné tradice se noci z 30. dubna na 1. května připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně.

Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata, oblíbené bývá opékání špekáčků, soutěže o nejlepší masku, klání v čarodějnických dovednostech nebo slet čarodějnic. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.

