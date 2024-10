Svoboda: Dopravní podnik je třeba zbavit Dozimetru, konec Hřiba nečekám

Jak jsme se podle vás dostali do tohoto stavu, kdy Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) co chvíli navštěvuje pražský dopravní podnik?

Dění v dopravním podniku je dlouhodobý problém a důsledek toho, že se Praze nepodařilo vymanit a stále se potýká s následky největší korupční kauzy v Praze, která propukla za minulého vedení – kauzy Dozimetr.

To je ten důvod, proč policisté z NCOZ museli znovu zasahovat v této společnosti a vysoké vedení podniku je opět spojováno s korupčními praktikami, které poškodily městský rozpočet i důvěru občanů.

Máte řešení, jak celou situaci v podniku napravit a společnost stabilizovat? Jde to vůbec?

Musí to jít. Není jiná možnost. Dopravní podnik musí být veden tak, aby sloužil občanům, ne jednotlivcům. A proto je potřeba, aby si všichni zúčastnění uvědomovali svou politickou či manažerskou zodpovědnost a nepřehazovali ji na jiné.

Za mě je potřeba okamžitá rezignace všech obviněných, transparentní výběrové řízení na nového ředitele a posílení vedení a kontrolních mechanismů podniku. Jedině tak můžeme dopravní podnik stabilizovat a oddozimetrovat.

Měl by náměstek Hřib vyvodit osobní zodpovědnost a rezignovat?

Od pana náměstka Hřiba, který je zároveň předsedou dozorčí rady dopravního podniku, rozhodně rezignaci neočekávám. Naopak. Očekávám, že se chopí práce a všechny požadavky, které jsem přednesl na tiskové konferenci, splní – a to nejpozději do konce tohoto měsíce.

Ostatně, byl to on, kdo z pozice náměstka pro dopravu sliboval, že z tohoto podniku vymýtí korupci a nastaví transparentnost. Zatím se tak nestalo. Nyní jsme mu nabídli pomocnou ruku, a tak pevně věřím, že to společně zvládneme.

Cítíte jako primátor spoluzodpovědnost za tento stav?

Cítím zodpovědnost především za fungování této koalice a za fungování největšího pražského zaměstnavatele, pro kterého pracuje 11 tisíc lidí. A tu zodpovědnost cítím dlouhodobě.

Už před jedenácti lety jsem dělal maximum pro to, abych situaci v dopravním podniku stabilizoval. Ukázalo se, že vnést světlo do šedých zón plných korupce, politikaření a klientelismu bylo v té době prakticky nemožné.

Tehdy mi to zlomilo vaz. Z pozice primátora jsem byl odvolán, léta vláčen po soudech, dostal se do hledáčku těch, proti kterým jsem v dopravním podniku bojoval. To vše, než jsem byl v plném rozsahu obžaloby zproštěn. Nelituji toho.

Ale dnes už to znovu nedopustím a postarám se o to, aby byl dopravní podnik řízen kompetentně a transparentně a aby poskytoval co nejkvalitnější služby Pražanům.

Co pan ředitel Petr Witowski - měl by podle vás zůstat ve funkci, i když není obviněn?

Fakt je ten, že pan ředitel Witowski byl v době, kdy byl primátorem pan Hřib, do své funkce dosazen bez výběrového řízení. I proto ve svých současných požadavcích trvám na vyhlášení nového výběrového řízení na ředitele, do kterého se pan Witowski může samozřejmě znovu přihlásit.