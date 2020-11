Jen polovina restaurací za něco stojí, zbytek ať zkrachuje, říká Dufek

Předseda Asociace samostatných odborů Dufek již dříve prohlásil, že pokud polovina restaurací během aktuální pandemie koronaviru zkrachuje, považoval by to za „očistný proces“.

Svá slova v pondělízopakoval s tím, že jich může zkrachovat klidně i více. „Já si za tím stojím a možná to bude ještě horší. Jsou to podniky, kde se nalévá pouze alkohol a není tam žádná přidaná hodnota. Ke každé restauraci patří slušná obsluha a slušné jídlo,“ řekl Dufek.

S tím však nesouhlasí známý restauratér a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. „Já si myslím, že ta prohlášení jsou úplně mimo. Ten timing je zoufalý, protože restaurace se s druhou vlnou perou, i když jsou načaté z jara,“ řekl podnikatel s tím, že nemůže ve vysílání naplno říci, co si o Dufkových slovech myslí.

V restauracích jsou investovány miliardy

Podle odboráře Dufka přibližně polovina restaurací v Česku bez oné přidané hodnoty skončí a zkrachuje. Namlouvat si, že se tak nestane, je prý nesprávné.

„Já nevím, jestli tomu pan Dufek rozumí. On si představuje, že když někdo zkrachuje, tak je to něco pozitivního a očisťujícího,“ řekl Pohlreich, podle něhož jde především o lidi, kteří v restauratérství pracují. „V české gastronomii pracuje asi 250 tisíc lidí. Jestli si myslíte, že poslat na pracák 130 tisíc lidí je v pohodě, tak asi prima,“ uvedl šéfkuchař a dodal, že v restauracích jsou investovány miliardy korun, které nelze najednou „zmuchlat a někam vyhodit“.

Dufek ovšem uvedl, že má údaje o pouze 80 tisících pracovnících v gastronomii. Ani tak však pomoci všem nelze. „Já si samozřejmě nepřeju, aby tu byly problémy na trhu,“ doplnil následně šéf odborové organizace. Velké množství podniků podle něj ale přežije, protože „služby jsou ve všech společnostech nejrychleji recyklovatelné“.

Lidé v gastronomii nejsou druhořadí občané

Pohlreichovi Dufkova slova vadila, protože lidi ve službách, kam spadají restaurace, nelze kastovat a nejsou to občané druhé kategorie. „Jsou to lidé jako každí jiní. Živí svoje rodiny z toho, co si vydělají,“ řekl podnikatel.

Dufek připomněl, že je Česko jakousi hospodou Evropy, kam ročně jezdí tisíce turistů kvůli levnému alkoholu. Pohlreich však oponoval, že jde o jejich svobodné rozhodnutí. Právě i tito turisté v Česku utrácí své peníze, díky čemuž podporují tuzemskou ekonomiku. „Nelze udělat rozhodnutí, že tohle je ten správný životní styl, a naopak tenhle ten zavrženíhodný,“ dodal Pohlreich.

Pohlreich také připomněl Dufkova slova o tom, že by se lidé, kteří skončí v restauratérství, mohli překvalifikovat například na svářeče. „Když někdo svařuje víno, bude za týden svařovat ocel?“ ptal se ironicky Pohlreich. Na otázku moderátorky, co by šlo pozitivního říci na závěr, Dufek uvedl, že nikomu nic radši slibovat nebude.