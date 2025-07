Teď se mi celý případ, který jsem od začátku do konce zblízka popisoval, vrátil, když jsem zhlédl trailer k filmu Sbormistr. Ten má premiéru 10. července. Tvůrci přiznávají inspiraci Kulínského kauzou.

Měl jsem pocit, že vidím znovu Kulínského. Slovenský herec Juraj Loj ho vystihuje, i když se ve filmu jmenuje Mácha. Pro dívky vysněný zájezd sboru sice mířil reálně do Japonska, a ne do New Yorku jako ve filmu, ale jinak všechno sedí. I to, že soustředění sboru, kde mělo ke zneužívání docházet, se konala v Krkonoších (proto pak Kulínského soudil hradecký soud).