Firma Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili více než osm miliard korun. Z toho 3,5 miliardy dala do jeho modernizace. „Nejprve začneme s klinickými studiemi a klinickým vývojem novějších generací produktů a poté samozřejmě budeme postupně navyšovat produkci,“ řekl ředitel společnosti Mike Doustdar a dodal, že zkušební výroba začala už tento měsíc.
Obezitou a nadváhou podle něj trpí dvě miliardy lidí. „Obezita je hlavní příčinou více než dvou set různých zdravotních problémů a onemocnění,“ dodal.
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V Česku má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nadváhu nebo je obézních 60 procent populace. Podle dat VZP souvisí s cukrovkou, která je s obezitou spojená, až 20 procent nákladů celého veřejného zdravotního pojištění. Současné náklady na léčbu obezity a s ní spojených onemocnění napříč populací byly loni v Česku vyčísleny na zhruba 80 miliard korun ročně.
V roce 2024 koupila společnost Novo Nordisk za 4,8 miliardy korun továrnu, kde se v minulosti vyráběly vakcíny na covid-19, další 3,5 miliardy dala firma do její modernizace. V současné době tam pracuje tři sta lidí.
Novavax, od kterého firma továrnu koupila, v závodě vyráběl součásti své covidové vakcíny, v roce 2020 zaměstnával 450 lidí. Předtím tam firma Baxter produkovala vakcíny proti prasečí chřipce. Léky a séra se v místě vyrábějí od 20. let 20. století. Státu areál patřil do roku 2001.
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Farmaceutické společnosti podle České asociace farmaceutických firem vyrábějí v tuzemsku hlavně generické léky. Jde o tisíce druhů léků, včetně život zachraňujících. Například léčiva na anafylaktický šok, srdeční zástavu, nádorová onemocnění, chronické srdeční selhání, fibrilaci síní, nízký krevní tlak, revmatoidní artritidu, astma, odmítnutí transplantovaného orgánu, lupénku, atopická dermatitidu, roztroušenou sklerózu či epilepsii. Domácí výrobní farmaceutický průmysl produkuje asi 180 milionů balení léčiv ročně, nejvíce jde o tuhé lékové formy (tablety, tobolky).
Na farmaceutický průmysl je v Česku navázáno asi 39 300 pracovních míst, napřímo průmysl zaměstnává necelých 13 500 lidí.