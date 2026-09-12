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Ponížení i levný dopamin. Bohemistka vysvětluje, za co lidi rádi hodnotí druhé

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  9:22

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Bohemistka Hana Dufková (2026) | foto: ČTK

Lidé mají tendenci hodnotit ostatní za pravopis, jelikož je to něco snadno uchopitelného. Zároveň můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku, uvedla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková. Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle ní velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu.
Bohemistka Hana Dufková (2026)
Bohemistka Hana Dufková (2026)
Bohemistka Hana Dufková (2026)
Bohemistka Hana Dufková (2026)
4 fotografie

Čtenáři podle Dufkové na chyby v pravopisu upozorňovali od nepaměti. „Lidé tohle milovali vždycky. Máme rádi detaily a získáváme levný dopamin i tím, když si můžeme svoji vlastní hodnotu povýšit ponížením hodnoty druhého,“ řekla. Se sociálními sítěmi je kritizování za chyby rozšířenější, protože je možné vidět soukromá či polosoukromá vyjádření i cizích lidí.

Pokud někdo píše s chybami, ať už pravopisnými, nebo jinými jazykovými odchylkami, může to být pro čtenáře rušivé. Pro pisatele nebo mluvčího je tedy podle Dufkové výhodné v komunikaci nevybočovat z norem.

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„Pravopis je pořád ještě považován za projev toho, že takzvaně umím jazyk. Tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu v komunikaci úspěšná, nebo neúspěšná,“ řekla Dufková. To se podle ní pravděpodobně bude do budoucna proměňovat. Stále je ale i mnoho mladých lidí, kteří na domnělou správnost češtiny kladou velký důraz, uvedla.

Hodnotíte druhé podle pravopisu?

Na změny v jazyce lidé podle Dufkové reagují velmi emotivně. Zmínila například to, že v roce 2023 Internetová jazyková příručka přidala do svojí slovníkové části u slova štrúdl i zápis štrůdl, stejně jako umožnila používat tvary hranolek i hranolka.

„Na to lidé reagují dost citlivě. Často ani sami nevěděli, že doteď byla standardizovaná jen jedna varianta, ale nechtějí, aby se to měnilo, protože změny v jazyce vnímají jako degradaci,“ řekla Dufková.

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Jazyk mladší a starší generace se podle Dufkové tolik neliší. „Často se říká, že jazyk starší generace je nějaký obsáhlejší, komplexnější, že ty výpovědi jsou lepší, že třeba nepoužívají vulgarismy nebo nějaké zkratky a tak dále,“ řekla. Podle ní tomu tak ale není. Rozdílné je spíše užívání slov, používání cizích prvků a zejména to, jak starší generace obecně vnímá tu mladší.

Dalším rozdílem je podle ní rychlost komunikace. „Komunikace mladší generace může někdy vypadat fragmentárně. Je totiž zvyklá na stručnější způsob komunikace i proto, že se její soukromá komunikace výrazně přesouvá do psaného módu,“ řekla Dufková. Právě rychlost by byla podle ní jedním z typických znaků současné češtiny.

Každá generace podle Dufkové považuje za správnější či přijatelnější to, co se ona sama učila ve škole. Například sedmdesátiletý člověk si v řeznictví také nebude objednávat plně spisovně, sám o sobě si ale může myslet, že mluví formálněji. „Má zažitou představu o tom, co je správné, a to považuje za vhodné a lepší, přestože to sám v komunikaci ani nepraktikuje,“ uvedla vědkyně.

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