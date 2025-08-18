Na stadionu ve vršovickém Ďolíčku padla legendární zeď, která oddělovala areál od Vršovické ulice. Stadion Bohemky se tak přiblížil dlouho plánované rekonstrukci, jež se uskuteční po etapách v příštích pěti letech.
Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku
„Místo zbourané zdi je instalováno mobilní oplocení. Zakrytí výhledu do stadionu je možné. V následujících týdnech bude probíhat rekonstrukce podzemní stoky, aby v dalším kroku mohla vyrůst jižní tribuna,“ řekl iDNES.cz mluvčí klubu Petr Koukal.
Zelenobílá stěna s nápisy a muralem „Ďolíček nedáme“ se pro fanoušky stala symbolem klubu. Vznikla před třemi lety zásluhou streetartového umělce Chemise a natřeli ji antigraffiti nátěrem. Teď ale musela ustoupit novému modernímu stadionu.
Ředitel klubu Darek Jakubowicz zároveň fanouškům vzkázal, že si mohou kousek zdi odnést na památku. „Zájem byl, zaregistrovali jsme jednotky lidí, mohly jich být desítky. Část úlomků jsme uchovali pro klubové muzeum nebo dobročinnou aukci,“ doplnil Koukal.
Výsledkem rekonstrukce bude moderní uzavřený stadion pro téměř osm tisíc diváků, který se inspiruje slavným stánkem La Bombonera v argentinském Buenos Aires.
Podívejte se, jak zeď vypadala před zbouráním