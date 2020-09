Nejtěžší je odběr obličeje dárce, to můžete rychle zvorat, říká Pomahač

Jak vlastně sháníte dárce obličejů?

Pokud vezmete obecně dárcovství, máte žijící dárce nebo zesnulé dárce. V tomto případě samozřejmě žijící dárce nepřipadá v úvahu. Co se týče zesnulých, obecně jsou to pacienti s mozkovou smrtí nebo zástavou srdce. My jsme schopni vybírat ale jen z kategorie mozková smrt, protože při zástavě srdce se zastaví oběh. Délka operace odebrání obličeje je přitom šest až sedm hodin, což by bylo za hranicí toho, jak dlouho ten obličej je schopen přežít. Takže proto musíme vybírat jen z dárců, kteří zemřeli mozkovou smrtí. A ti se objevují náhodně, nemáte možnost srovnávat tkáňovou charakteristiku. Můžete si říct: my chceme dárce s tímto profilem tváře, ale je to pořád hledání v kupce sena.