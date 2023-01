Dotykové ovládání řízení auta má neblahý vliv na nehodovost, říká expert

Dělali jste si průzkum, zda se motoristé cítí bezpečně na silnicích. Jak to dopadlo?

Byl to průzkum zaměřený na řidiče a chceme jej dělat každý rok, abychom měli lepší představu, zda zlepšuje situaci na silnicích to, co dělá stát v oblasti dopravní bezpečnosti, zpřísňování předpisů, a zda fungují preventivní kampaně, které financují pojišťovny přes Fond zábrany škod. Jestli se situace na silnicích zlepšuje, nelze určit jen z „tvrdých“ dat policie o tom, kolik se stalo nehod, kolik lidí se zranilo nebo zemřelo. Vstupují do toho i významné meziroční vlivy. Více se bourá, když je tuhá zima a náledí, naopak méně se bouralo, když velká část národa nemohla vyjet kvůli covidovým opatřením nebo když výrazně podražila paliva.

Existuje i skupina řidičů, která předpisy zpochybňuje jako takové. Sami hodnotí, kde budou pravidla dodržovat, sami si stanoví, že v určitém úseku je bezpečné jet rychle.