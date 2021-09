Mord u Protivína? BMW shořelo v lese, nedaleko ležely části těla dívky

Po úzké silnici z Protivína do malé vesnice Záboří na jihu Čech jelo v sobotu v podvečer černé BMW. Po kilometru jízdy odbočilo do lesa na rozblácenou cestu vedoucí k bezejmennému rybníku plnému žabince. Ze silnice je sem špatně vidět, tmavé auto v lese bylo nenápadné.



Až do devatenácté hodiny, kdy z auta začaly šlehat plameny a valit se černý kouř, na místo vyrazili hasiči, vypadalo to, jako by hořel les. Jenže auto někdo zapálil úmyslně. Někdo, kdo se chtěl zbavit stop. Vedle auta totiž policisté nalezli části těla pravděpodobně mladé dívky.