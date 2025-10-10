Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

Autor:
  15:28
Představte si, že se celý den s nikým nepromluvíte, že vaše role skončila, a s ní i kus vaší identity. Těmito slovy se představuje nový neziskový spolek Blízkost. Ten chce pomáhat seniorům vypořádat se s životními změnami pomocí kurzů osobního rozvoje. Podle zakladatelky Ivany Skálové právě taková pomoc pro starší lidi chybí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ivana Skálová starším lidem pomáhá dlouhodobě. Se seberozvojovými kurzy začala nejprve v různých centrech pro seniory v Praze. Ty se setkaly s úspěchem, Skálová se proto rozhodla založit vlastní organizaci.

Do sbírky pro spolek Blízkost můžete přispět ZDE.

Spolek Blízkost pořádá například interaktivní semináře, které se zaměřují na osobní rozvoj. Starším lidem tak pomáhají vypořádat se se strachem ze změn, nebo třeba posílit vlastní sebehodnotu. Spolek se ale zaměřuje také na lidi při odchodu do důchodu nebo na příbuzné, kteří o seniory pečují.

„Na začátku jsme byli trochu rozpačití, nikdo z nás nevěděl, jestli jsou senioři správná cílová skupina pro seberozvojová témata. Postupně jsme zjistili, že je to právě to, co na trhu chybí,“ popisuje Skálová. „Mají na výběr různé kurzy paličkování, jazykové nebo počítačové kurzy, a to je dobře. Ale nic, co by pomáhalo se sebehodnotou,“ dodává.

Stát domácí péči o seniory nepodporuje, i když tvrdí opak, namítá odbornice

Stěžejním bodem Blízkosti jsou interaktivní semináře. „Pro lidi ve starším věku je velmi cenné, když mohou sdílet nebo mluvit o tom, co prožili. Cílíme na práci s emocemi, se strachy, na komunikaci a nastavení osobních hranic,“ vysvětluje Skálová. Senioři pak podle ní mají větší autonomii například v pobytových zařízeních nebo třeba v nemocnicích. „Jsou víc sebevědomí, nestydí se za to, že jsou staří nebo že obtěžují. Umí si vykomunikovat to, co potřebují a zároveň co se jim nelíbí,“ líčí.

Spolek se zatím rozjíždí, první zájemce o kurzy si ale už našel. „Zatím máme velmi dobré ohlasy. Vyzdvihují přátelskou atmosféru. Na dalších kurzech jsou sice pohromadě, ale třeba si nepovídají a nenavazují společně vztahy,“ říká Skálová. „My si na kurzech povídáme o opravdu osobních věcech, které by třeba s nikým nesdíleli. Když odhalí své slabiny, může je to sblížit,“ dodává.

Domovy pro seniory praskají ve švech, na místo se čeká déle. A bude hůř

Ačkoliv v centrech pro seniory spolupracuje Skálová s širokým okruhem dalších lektorů a asistentů, na práci v Blízkosti je zatím sama. A to proto, že Blízkost jako začínající spolek zatím nemá žádné finanční prostředky. „Všechno závisí na penězích. Dělám to zdarma, naopak ještě doplácím ze svého,“ říká.

Ve sbírce na platformě Donio.cz se nyní Skálová snaží vybrat 165 tisíc korun. „Veškeré peníze ze sbírky podpoří rozjezd první fáze projektu – semináře a podpůrné skupiny pro seniory,“ vysvětluje. „Konkrétně půjde o úhrady za nájem školících místností, lektorné, webové stránky, propagaci a prezentaci projektu, koordinaci a administraci projektu, pomůcky a drobný materiál,“ dodává Skálová.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Játra ze Slovenska vezl do IKEM policejní vrtulník, orgán hned transplantovali

Každá sekunda hraje roli při převozu životně důležitých orgánů, na něž čekají vážně nemocní pacienti. S jedním takovým rychlým transportem pomohli ve čtvrtek při mezinárodní česko-slovenské...

10. října 2025  15:32

Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

Představte si, že se celý den s nikým nepromluvíte, že vaše role skončila, a s ní i kus vaší identity. Těmito slovy se představuje nový neziskový spolek Blízkost. Ten chce pomáhat seniorům vypořádat...

10. října 2025  15:28

Čína rozšířila repliku Tchaj-peje, ukazují satelity. Cvičí likvidaci ostrovních lídrů

Čína rozšířila svou repliku tchajwanské metropole Tchaj-pej ve vojenské výcvikové základně Ču-ž’-che na severu země. Ukazují to nové satelitní fotografie. Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti...

10. října 2025  15:26

Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU

Širší vedení lidovců hodnotí výsledky sněmovních voleb. KDU-ČSL, která v nich kandidovala za koalici SPOLU, má nyní ve Sněmovně šestnáct poslanců, o sedm méně, než v minulém volebním období. Lidovci...

10. října 2025  14:05,  aktualizováno  15:25

Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů

Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v přípravě, premiéra v kinech je naplánovaná na 23. července 2027, jak oznámila ve čtvrtek společnost...

10. října 2025  15:15

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Stala se jím venezuelská opozičnice María Corina Machadová. Komise ocenila její neúnavný boj za...

10. října 2025  10:10,  aktualizováno  15:05

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

10. října 2025  15:04

„Takhle zbrojil Hitler.“ Prezidentkou Irska může být zavilá kritička NATO a Izraele

Vystudovaná právnička, klinická psycholožka, zkušená politička, ale také hlasitá kritička NATO a Izraele. Průzkumům před irskými prezidentskými volbami vládne Catherine Connollyová. Jaké názory a...

10. října 2025  15:03

Žádná dohoda o přepuštění mandátu nebyla, odmítá spekulace náhradní poslanec Šmída

Kolotoč emocí nejspíš zažil v uplynulých dnech lídr kandidátky Pirátů v Olomouckém kraji Martin Šmída. Přestože si v zákulisí vysloužil uznání za to, že předvolební kampaň „odmakal“ jako málokdo jiný...

10. října 2025  14:41

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

Tři pobaltské státy, znepokojené obrovskými vojenskými výdaji Ruska od invaze na Ukrajinu v roce 2022, vypracovávají nouzové plány, aby se vypořádaly s možností, že se statisíce lidí vydají na útěk,...

10. října 2025  14:02

Mezi našimi horami vznikly ty nejlepší melodie. Nikdo na ně nemůže, zjistil Čechomor

Premium

Čechomor v roce 2026 oslaví 25. výročí vydání alba Proměny, na němž se pod taktovkou démonického Jaze Colemana z americké kapely Killing Joke spojila s Českou filharmonií. Ve své době velmi úspěšné...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.