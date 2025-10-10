Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

Ivana Skálová starším lidem pomáhá dlouhodobě. Se seberozvojovými kurzy začala nejprve v různých centrech pro seniory v Praze. Ty se setkaly s úspěchem, Skálová se proto rozhodla založit vlastní organizaci.
Do sbírky pro spolek Blízkost můžete přispět ZDE.
Spolek Blízkost pořádá například interaktivní semináře, které se zaměřují na osobní rozvoj. Starším lidem tak pomáhají vypořádat se se strachem ze změn, nebo třeba posílit vlastní sebehodnotu. Spolek se ale zaměřuje také na lidi při odchodu do důchodu nebo na příbuzné, kteří o seniory pečují.
„Na začátku jsme byli trochu rozpačití, nikdo z nás nevěděl, jestli jsou senioři správná cílová skupina pro seberozvojová témata. Postupně jsme zjistili, že je to právě to, co na trhu chybí,“ popisuje Skálová. „Mají na výběr různé kurzy paličkování, jazykové nebo počítačové kurzy, a to je dobře. Ale nic, co by pomáhalo se sebehodnotou,“ dodává.
Stěžejním bodem Blízkosti jsou interaktivní semináře. „Pro lidi ve starším věku je velmi cenné, když mohou sdílet nebo mluvit o tom, co prožili. Cílíme na práci s emocemi, se strachy, na komunikaci a nastavení osobních hranic,“ vysvětluje Skálová. Senioři pak podle ní mají větší autonomii například v pobytových zařízeních nebo třeba v nemocnicích. „Jsou víc sebevědomí, nestydí se za to, že jsou staří nebo že obtěžují. Umí si vykomunikovat to, co potřebují a zároveň co se jim nelíbí,“ líčí.
Spolek se zatím rozjíždí, první zájemce o kurzy si ale už našel. „Zatím máme velmi dobré ohlasy. Vyzdvihují přátelskou atmosféru. Na dalších kurzech jsou sice pohromadě, ale třeba si nepovídají a nenavazují společně vztahy,“ říká Skálová. „My si na kurzech povídáme o opravdu osobních věcech, které by třeba s nikým nesdíleli. Když odhalí své slabiny, může je to sblížit,“ dodává.
Ačkoliv v centrech pro seniory spolupracuje Skálová s širokým okruhem dalších lektorů a asistentů, na práci v Blízkosti je zatím sama. A to proto, že Blízkost jako začínající spolek zatím nemá žádné finanční prostředky. „Všechno závisí na penězích. Dělám to zdarma, naopak ještě doplácím ze svého,“ říká.
Ve sbírce na platformě Donio.cz se nyní Skálová snaží vybrat 165 tisíc korun. „Veškeré peníze ze sbírky podpoří rozjezd první fáze projektu – semináře a podpůrné skupiny pro seniory,“ vysvětluje. „Konkrétně půjde o úhrady za nájem školících místností, lektorné, webové stránky, propagaci a prezentaci projektu, koordinaci a administraci projektu, pomůcky a drobný materiál,“ dodává Skálová.