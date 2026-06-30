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Blesk udeřil do stromu u dětského tábora, záchranáři ošetřili šest lidí

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  23:30aktualizováno  23:45

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Záchranáři na Jindřichohradecku večer ošetřili na dětském táboře šest lidí po úderu blesku do blízkého stromu, přičemž jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval vrtulník do nemocnice a dalších pět nezletilých bylo ve stabilizovaném stavu také převezeno k ošetření.

"Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice," uvedla mluvčí.

Muž byl zasažen účinkem blesku, který v bouřce udeřil do nedalekého stromu. Kvůli stejnému důvodu záchranáři ošetřili i pět nezletilých, jejich stav byl lepší. Kafková dodala, že na tábor přivolali krizové interventy.

U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. Uvedli to na síti X.

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