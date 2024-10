Bartoš si nepřipustil hloubku problému, ve vládě zůstat nemohl, říká Fiala

„Postupoval jsem naprosto správně, ministr Bartoš nezvládl svůj resort, nedokázal mi ani nabídnout řešení situace, a tak jsem nemohl dělat nic jiného, než ho odvolat,“ hájí svůj krok na Blesku předseda vlády Petr Fiala.

Předpokládá, že veřejnost rozumí tomu, že Bartoše na konci září odvolal. „Považuji za zvláštní, že Ivan Bartoš si nepřipustil hloubku problému. Takže překvapení byli asi skutečně jen Piráti,“ míní premiér s tím, že v pokud v příštím volebním období ODS i Piráti získají dostatek hlasů, nevidí problém v další spolupráci.

„To, že nefunguje stavební řízení, věděli všichni, myslím, že to nebylo překvapení. Osobně mám s Piráty vztahy dobré, nijak se na ně nezlobím, ale oni na mě útočí, kde mohou. Myslím, že bychom všichni měli pomáhat Česku a na to se soustředím,“ řekl v pořadu Ptám se pane premiére.

Ministra zahraničí Jana Lipavského Fiala podle svých slov přemlouvat, aby dál vedl diplomacii, nemusel. „Všechny čtyři politické strany, které ve vládě jsou, se setrváním ministra zahraničí souhlasily a pan ministr se podle mě zodpovědně rozhodl opustit Pirátskou stranu a neopustit kabinet,“ konstatoval a dodal, že rychlost, jakou se mu po odchodu Pirátů povedlo zrekonstruovat vládu, je rekordní.

Pracovní skupina má do 16. října předložit řešení digitalizace stavebního řízení. „Poté zůstane digitalizace v gesci ministerstva pro místní rozvoj. V příštích týdnech budeme přesně vědět, co funguje, co nefunguje a jaké jakou ztráty. Když nám pan Bartoš říkal o stavu stavebního řízení, nemluvil úplně o pravém stavu věcí. Je možné, že to sám také nevěděl,“ myslí si Fiala.

Fialova vláda před sebou má poslední rok. „Musíme dokončit důchodovou reformu, mladí lidé musí vědět, co s nimi bude. Také se nám musí podařit podepsat smlouvu a začít stavět Dukovany a obecně zajistit energetiku. A jako další prioritu musím zmínit infrastrukturu, do konce volebního období otevřeme 200 kilometrů dálnic a dalších 300 kilometrů silnic,“ slibuje.

Premiér negativně hodnotí platy politiků. „Naše vláda platy politiků zamrazila, snížila valorizaci společně se snížení valorizací důchodů. Ten princip jako takový není špatný, platy politiků a soudců jsou vázané na průměrnou mzdu. Já vůbec nechápu, proč bychom měli rozhodovat o vlastních platech, nebo je vůbec řešit. Je nějaký mechanismus, tak bychom ho všichni měli respektovat,“ komentoval.

S výsledky krajských voleb ODS jako strana spokojená není. „Zásadní turbulence v ODS nejsou, ale snažíme se přijít na to, jak být co nejúspěšnější. V debatě o celostátní kampani je samozřejmě prostor i pro regionální politiky. V ODS probíhá diskuze, ta nás ale nesmí ochromit. Když se strana hádá uvnitř, volič jí nikdy nemůže věřit, že bude dobře vládnout,“ soudí.