Zboží z druhé ruky jde na odbyt. Takové léto jsme nezažili, chválí si prodejci

Je sobota ráno, obloha je zatažená tmavými mraky, sychravo a předpověď hlásí, že nejpozději v poledne bude pršet. Ani to však neodradilo stovky lidí vyrazit na vršovické bleší trhy, kde si chtějí koupit zlevněné zboží. Najdete tu všechno. Od porcelánu a kuchyňského náčiní, přes oblečení, elektroniku, hračky, až po nábytek a zlevněné potraviny.

„Proč tu jsem? No protože použité zboží je o dost levnější. Pořídila jsem vnoučatům dětské knížky, nikterak poškozené a po dvaceti korunách. Měla jsem štěstí, takovou dobrou cenu jen tak nenajdete. Pak nějaké skleničky po třiceti korunách, ty se v domácnosti neztratí,“ hodnotí svůj nákup spokojená seniorka a s plnou taškou pospíchá na tramvaj.

Některé nakupující i prodejce však počasí přece jenom přimělo dnes nepřijít. „No, dneska nic moc, co? Jindy se nemůžu s tou svou taškou na kolečkách davem ani prodrat,“ říká mladá žena jednomu z prodejců, zatímco obhlíží jeho zboží rozložené na plachtě na zemi.

Organizátoři trhů potvrzují, že tak dobré léto ještě neměli. „Návštěvnost se nám letos zvedla tak o dvacet procent. Rekord je podle našich odhadů až deset tisíc zákazníků za den. I prodejci si pochvalují vyšší tržby, a i z jejich strany je vyšší zájem,“ říká jednatel Bleších trhů Praha Lukáš Svoboda.

Pravidelnými zákazníky jsou podle Svobody senioři či matky samoživitelky, kromě nich mezi zákazníky přibylo i Ukrajinců. Ještě v létě zaplatili návštěvníci za vstup na trhy třicet korun, od září je to padesát, připlatit si musí za své místo i prodejci. Lidé však dál nosí plné tašky.

Největší dav lidí je u takzvaných hrabáren. Jsou zde stoly či bedny s různým typem zboží, ale za jednotnou cenu. Tady jde jen o trpělivost. Kdo ji má, může vylovit poklad. Fronta lidí se táhne i u zlevněných potravin, některé jsou za podobnou cenu jako zboží v akci v supermarketu, jiné i levnější. „Rozhodně nám letos taky přibylo obchodníků s oblečením,“ dodává Svoboda při pohledu na pult s vystavenými nenošenými botami po jednom kusu od velikosti.

Na bleších trzích v Praze najdete vše, od oblečení, přes kuchyňské náčiní, po elektroniku. (5. srpna 2022)

„Za šest set vám dám tu sadu talířů, ale níž už nejdu. Leda, že byste si koupili ještě ty hluboké, k těm je tady ještě ta velká mísa na polévku,“ smlouvá s mladým párem pan Milan, asi padesátiletý obchodník s porcelánem.

Na pražský bleší trh jezdí už šest let, zboží prý vozí z Francie, na pultu se mu vyjímají talíře jemně zdobené i pomalu umělecké kousky, které připomínají spíše obrázek než nádobí. V jedenáct dopoledne už má téměř prodáno.

Po čtvrt hodině handlování i přátelského povídání pár spokojeně odchází s plnou krabicí zdobeného porcelánového servisu za dva tisíce. „Potřebovali jsme novou výbavu do kuchyně, navíc tyhle krásné talíře už v obchodě ani neseženete. Část výbavy dám asi sestře,“ říká mladá žena a ještě jednou obhlíží obsah krabice.

Kupuji jen nejnutnější

Oblečení je pro většinu Čechů první věcí, na které v případě ztráty zaměstnání nebo jiných ekonomických problémů šetří. Uvádí to letošní průzkum společnosti KRUK. Podle něj by primárně na oděvech šetřilo 59 procent žen a 52 procent dotázaných mužů.

Že si lidé začali rozmýšlet, jaký kus oblečení si pořídí, potvrzují second handy. Prodavačky obchodů, které redaktorky iDNES.cz navštívily, si v posledních měsících všímají odlišného chování zákazníků.

„Lidé více přebírají, více si vybírají. Zvlášť starší lidé si promýšlejí, jestli ty dvě stovky dají, nebo je utratí třeba za jídlo. Už to není tak, že přišly ženy a koupily pět triček. Je znát, že lidé šetří,“ vypráví prodavačka v jedné z poboček řetězce Genesis.

Zákazníků podle ní výrazně nepřibylo ani neubylo. Lidé ale méně utrácí. „Poslední dobou stále častěji sleduji, že si lidé vyberou hromádku oblečení, tu několikrát starostlivě přebírají, ještě to po cestě přehodnotí a něco tu nechají,“ dodává druhá.

V obchodě s oblečením z druhé ruky se dětskou sekcí probírá žena. Jednou rukou si na hrudi drží malé dítě, druhou rukou si posouvá ramínka s malými tričky. „Koukám na oblečení pro staršího syna, nastoupil letos do školky,“ tvrdí. Do obchodů se zbožím z druhé ruky chodí několikrát týdně. Je to pro ni nejlevnější způsob, jak se dostat ke kvalitnímu oblečení.

Kvůli krizi už ale vybírá jenom to, co opravdu potřebuje. „Není to jako dřív, že bych si chodila nakupovat pro radost. Všichni vidíme, jak všechno zdražuje, i tady v sekáči. Kupuju jen to, co starší syn opravdu potřebuje, mladší bude dědit,“ poznamenala matka dvou dětí.

Na bleších trzích v Praze najdete vše, od oblečení, přes kuchyňské náčiní, po elektroniku. (5. srpna 2022)

Krizi a inflaci pociťuje více až s přicházejícím podzimem. „V létě to ještě šlo, člověk je pořád venku, moc toho nepotřebuje, je na chalupě. Teď to ale lítá, platí se kroužky, zvedli nám zálohy za energie, potřebujeme zimní oblečení, syn ve školce prošoupe tepláky každých pár dní,“ stěžuje si.

Dodává, že by se ráda časem vrátila postupně do práce, zatím však na to nemá ani pomyšlení. „Teď to nepřipadá v úvahu, možná tak za rok, za dva, až mladší půjde do školky,“ dodává žena a vydává se ke kase zaplatit několik dětských triček a kalhoty.

Spořivý přístup zaznamenala i prodavačka second-handu v Praze 5. „Lidé už si neberou pěkné věci, šatičky, radši si vyberou něco odtud,“ říká a ukazuje na zlevněné zboží v koši za dvacet korun.

„Jak se tu bavím s lidmi, tak vím, že víc koukají na to, co už mají ve skříni a raději si řeknou, že s nákupy ještě vydrží. Jídlo se každým dnem zdražuje a oblečení má většina z nás dost, takže si ho odpustí,“ dodává.

Mezitím přichází ke kase starší žena zaplatit svetr. „Tohle je první věc, kterou si od jara kupuju,“ říká a hledá mince v peněžence. Paní Marie se svěřuje s tím, že žije pouze z důchodu. Současná doba jí ale tak špatná nepřijde. Tvrdí, že je zvyklá šetřit odjakživa, navíc toho k životu moc nepotřebuje.

„Dřív nic nebylo, teď jsme se až moc dlouho měli dobře,“ myslí si. „Chodila jsem dřív na kávu s kamarádkami dvakrát týdně, v posledních měsících je ale hlouběji do kapsy, tak se scházíme jenom na lavičce nebo doma. Tak to prostě je, není třeba se kolem toho hroutit. Někdy je prostě lépe, někdy hůře,“ uzavírá žena.

Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že za rok 2021 vzrostly cen oblečení o 6,5 procenta. Pouze za první čtvrtletí tohoto roku se však ceny ošacení zvedly o 18,4 procenta. Podobně na tom jsou ceny obuvi. Za výrazné zvýšení cen může zdražování energií, pohonných hmot i materiálů, ze kterých se oblečení vyrábí.