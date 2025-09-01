Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit

Za kroky při přijetí bitcoinového daru nesl podle auditu přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace.
Informace o zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu obdržel Blažek podle auditu nejpozději 26. května, a to od Jiřikovského advokáta. Ministerstvo přesto do 28. května zadávalo pokyny k převodu bitcoinů, které od něj vydražili kupci.
Audit nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí miliardového bitcoinového daru.
Darovací smlouvu ministerstvo spravedlnosti podle auditu uzavřelo z hlediska obsahu i formy v souladu se zákonem a přijetí kryptoměny je obecně právně přípustné.
Závažné nedostatky
Postup ministerstva nicméně vykazoval závažné nedostatky, protože úřad neprovedl povinnou předběžnou kontrolu podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádal a nezpracoval komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Neprovedl také úkony, které vyplývají ze zákonné povinnosti postupovat ohledně majetku ČR s odbornou péčí.
„Absence centrální koordinace a celkového posouzení transakce vedla k tomu, že dar nebyl vyhodnocen jako rizikový, ačkoliv takto měl být posouzen,“ navázali auditoři na své dílčí závěry, které ministerstvo zveřejnilo na konci července.
|
Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší
Poukázali na to, že v době přijetí daru i prodeje bitcoinů mělo ministerstvo informace o Jiřikovského trestní minulosti i dalších relevantních okolnostech. To mělo podle auditorů správně vést ke zvýšené obezřetnosti a k provedení prověrky ve větším rozsahu, než by bylo jinak běžné.
Fakt, že se Blažkovo ministerstvo následně rozhodlo prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ, mohl vést podle názoru auditorů k nižšímu výnosu.
Zadržení a obvinění Jiřikovského
Po přijetí daru také ministerstvo podle auditu nevyužilo dostupné informace o adrese odesílatelovy elektronické peněženky k tomu, aby si ve veřejných zdrojích ověřilo původ prostředků. Touto kontrolou přitom mohlo zjistit, že procházejí z tržiště Nucleus Market.
„Na základě tohoto zjištění by pak ministerstvo spravedlnosti nemělo, dle našeho názoru, následně přistoupit k jejich prodeji bez provedení dodatečných opatření k mitigaci (zmírnění) rizik,“ zmínili auditoři.
|
Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů
Blažek po kritice kvůli přijetí daru rezignoval a pozastavil své členství v ODS. Za svým postupem při přijetí bitcoinů si ale nadále stojí. Na základě časové osy, kterou zveřejnila jeho nástupkyně Eva Decroix, například zkritizoval postup policie.
Podle něj by se žádné aukce bitcoinů neuskutečnily, kdyby policisté informovali už před jejich začátkem vládu a ministerstvo, že Jiřikovského bitcoiny spojují s podezřelým tržištěm. Kritice podrobil i zadržení Jiřikovského. Policie podle něj po muži chtěla, aby jí prozradil něco na politiky, přičemž mu výměnou nabízela podmíněný trest. Policejní centrála okolnosti přijetí daru nadále prověřuje, a to i pro možné zneužití pravomoci.
Tomáš Jiřikovský je od srpna ve vazbě poté, co ho zadržela v jeho domě v Břeclavi. Policie ho obvinila z legalizace výnosu z trestné činnosti. Hrozí mu od tří do deseti let ve vězení.