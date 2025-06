Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz bude předsednictvo STAN na své pondělní schůzce projednávat i variantu odchodu z vlády. Jedná se zatím o pracovní verzi, případná definitivní podoba jasná není.

„Už jsme řekli, že i po odchodu ministra Blažka dál zůstává ve věci spousta nezodpovězených otázek. Na odpovědi na ně má veřejnost právo a my se logicky budeme ptát také. O dalším postupu rozhodne dnešní mimořádné předsednictvo,“ okomentovala situaci pro iDNES.cz poslankyně a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

Další poslankyně za STAN Barbora Urbanová redakci iDNES.cz sdělila, že jde hlavně o důvěryhodnost koaliční ODS. „Zatím to ODS dostatečně nevysvětlila, ke zmíněnému hlasování o nedůvěře se budu stavět podle toho, zda to do té doby věrohodně vysvětlí,“ vysvětlila.

O situaci v neděli Rakušan telefonicky hovořil s premiérem Petrem Fialou (ODS), jeho následné kroky nechtěl komentovat.

Řekl, že informace o transakci ministerstva spravedlnosti neměl. Zopakoval, že Blažkova reakce byla rychlá, neumí si představit, že by ministr demisi nepodal. „A teď samozřejmě budeme využívat všechny platformy, ať už je to K4, vláda pro to, abychom tu věc otevřeli, abychom mohli klást otázky, abychom dostávali odpovědi,“ řekl Rakušan.

Podotkl, že o kauze má zatím informace především z médií. Považuje za přirozené, že bude mít jako člen vlády prostor se na detaily ptát. „Určitě mě přitom napadají otázky a chci mít možnost tyhle otázky vyslovit,“ řekl Rakušan. Zopakoval, že důvěra občanů ve stát je zásadní a proto je potřeba se ptát a případně ukázat, že si stát a jeho instituce důvěru zaslouží.

Fiala v nedělním telefonátu podle Rakušana nastínil, jaký formální postup bude nyní následovat, přiblížit ho však ministr nechtěl. „Určitě to nebudu prozrazovat, ale informoval mě jako prvního vicepremiéra o tom, jak se ten týden jako takový bude formálně odvíjet, což považuji za velmi důležité,“ řekl Rakušan.

Stát by měl peníze vrátit

Ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný chce, aby pochybný příjem stát vrátil. „Prostředky, které nebyly spotřebovány, mají být vráceny, stát je nemá používat, byť na bohulibější účel. O tom budeme jednat ve středu na vládě. Já tam určitě půjdu s tímto doporučením,“ uvedl.

Kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti podal v pátek ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) demisi. Kryptoměnu ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Státu darovaná kryptoměna vynesla miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu. Opozice, ale i řada koaličních politiků přijetí bitcoinů z takového zdroje kritizují. ANO a SPD kvůli tomu budou při schůzi Sněmovny požadovat demisi vlády.

Blažek uvedl, že na transakci nebylo nic nelegálního, není podle něj prokázáno, že by dar pro ministerstvo pocházel z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly soudy v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl Blažek.