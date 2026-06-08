Zemřela bývalá policejní mluvčí Blanka Besserová, bylo jí 61 let

Besserová na přelomu tisíciletí působila jako tisková mluvčí Policejního prezidia. Následně se přesunula na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), kde několik let pracovala jako mluvčí pod vedením tehdejšího ředitele Jana Kubiceho. Z tohoto elitního útvaru odešla společně s Kubicem na konci ledna roku 2008.
V únoru 2009 ji jmenovali ředitelkou odboru družicových systémů, který byl později přejmenován na odbor kosmických technologií. V této pozici měla na starosti projekt zavedení navigačního systému Galileo do České republiky a umístění jeho administrativního sídla do Prahy.
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Vnitro po změnách zůstalo bez ombudsmana. Jenže to nepřiznává
Od září 2011 se stala ombudsmankou na ministerstvu vnitra, kde měla na starosti agendu práv a podnětů policistů i hasičů. Do této funkce si ji vybral tehdejší ministr vnitra Kubice a Besserová v ní setrvala i po pádu vlády Petra Nečase v červnu 2013. Úřad zastávala do konce roku 2016.
Besserová, dříve známá pod dívčím jménem Kosinová, podle vyjádření svého manžela bojovala dvacet let s onkologickým onemocněním, kterému koncem května podlehla.
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Veřejný pohřeb se uskutečnil ve středu 3. června v Berouně za účasti více než stovky lidí. Mezi smutečními hosty na posledním rozloučení byli vedle rodinných příslušníků, jako je její bratranec a kardiochirurg Petr Neužil, také bývalí profesní kolegové. Dorazil například někdejší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a pozdější ministr vnitra Kubice či jeho tehdejší náměstek Jaroslav Hruška.
S Besserem tvořili pár více než dvacet let. Společně vychovávali celkem pět dětí, z nichž dvě si přivedl manžel z dřívějšího vztahu a tři měla z předchozího manželství Blanka Besserová.